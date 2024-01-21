菲律賓：中國海警黃岩島附近驅趕菲漁民 阻撈海貝

菲律賓海巡隊今天表示，菲國漁民12日在南海黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕，並要求漁民將海貝扔回海裡，才得以離開。

菲律賓海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）今天說，關於網路上流傳中國海警在黃岩島騷擾菲國漁民的影片，海巡隊已查明影片來源，並蒐集相關漁民證詞。

塔瑞耶拉說，來自呂宋島中部三描禮士省（Zambales）的塔巴特（Jack Tabat）坦承影片來自他們的漁船FB Legendary Jo。

據轉述，菲律賓漁民12日在黃岩島南口附近捕撈海貝時，遭中國海警騷擾。中國海警要求漁民將海貝扔回海裡，隨後把漁民趕走。

塔巴特告訴菲律賓海巡隊，當時5名中國海警搭著橡皮艇接近菲國漁民，其中4人下船到淺灘處驅趕漁民。影片中有一名海警抓住菲國漁船，要求他們將海貝扔回海裡，漁民才得以離開。

遭中國海警騷擾的漁船預定今晚返回菲律賓。菲國海巡隊屆時將蒐集漁民證詞。

馬尼拉和北京17日在上海舉行第8次南海問題雙邊磋商機制（BCM）會議。菲律賓和中國同意完善南海海上溝通機制，包括兩國外交部和菲國海巡隊與中國海警的溝通。

菲方指出，雙方就仁愛暗沙問題闡述各自立場，相互承諾避免緊張局勢升級。

馬尼拉長期指控中國封鎖黃岩島周邊，使菲律賓漁民無法謀生，並屢屢向菲國海巡艦艇和補給船發射高壓水柱，還碰撞菲方船艦，攔截菲國船隻赴位於菲律賓專屬經濟海域的仁愛暗沙運補，使仁愛暗沙、黃岩島等島礁成為南海衝突可能熱點。

塔瑞耶拉19日在社群平台X發文表示，希望中方現在懂得承諾和誠意的涵義，在談判桌上所做的承諾和商定的事情應該落實。

他表示：「就我們而言，若他們加劇西菲律賓海緊張局勢的侵略和挑釁行為仍然存在，我們將毫不猶豫地繼續揭露。」

菲律賓、中國、台灣、馬來西亞、汶萊、越南 和印尼 等國在南海存在主權爭議。西菲律賓海是菲國主張在南海擁有主權的區域，大致為菲律賓200海里專屬經濟海域範圍。