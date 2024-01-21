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歐盟和歐洲議會達成協議 將對重型車輛實施更嚴格碳排限制

中央社／布魯塞爾20日綜合外電報導
歐洲聯盟（EU）成員國談判代表和歐洲議會（European Parliament）日前就更嚴格的貨車和巴士碳排放標準達成協議，將在2030年至2040年間分段實施。（路透）
歐洲聯盟（EU）成員國談判代表和歐洲議會（European Parliament）日前就更嚴格的貨車和巴士碳排放標準達成協議，將在2030年至2040年間分段實施。（路透）

歐洲聯盟（EU）成員國談判代表和歐洲議會（European Parliament）日前就更嚴格的貨車和巴士碳排放標準達成協議，將在2030年至2040年間分段實施。

法新社報導，這項在成為歐盟法前仍需正式確定的初步協議，要求重型車輛在2030年至2034年間，將造成地球升溫的二氧化碳排放減少45%，2039年底前應減少65%，2040年後減少90%。

根據這份文件，城鎮內的巴士必須在2030年底前將碳排減少90%，並在2035年底前達到完全零排放。

透過減少對化石燃料的依賴，以及在道路運輸方面越來越轉向以電力作為動力來源，這項協議使擁有27個成員國的歐盟朝2050年底前實現碳中和的目標邁出一步。

主導這項議題的歐洲議會議員艾克浩特（Bas Eickhout）表示，這項協議將有助於歐盟達成氣候目標，也是「使我們的城市空氣更加潔淨的重要推動力」。

這項協議以歐洲聯盟執行委員會（European Commission）的提案為基礎，並將其關注點從重型貨車擴大至較小的貨車、都會巴士、客運和拖車。

新規範將豁免特定車種，包括用於採礦、林業和農業，以及武裝部隊和消防服務使用的車輛。

據估計，在歐盟道路上行駛的重型車輛占道路運輸溫室氣體排放的1/4。

歐盟

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