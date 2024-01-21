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赴韓旅遊注意保暖 南韓22日氣溫驟降 首都圈白天最高溫皆在零下

中央社／首爾21日專電
南韓氣象廳預測，受到冷氣團南下影響，南韓首都圈多數地區22日氣溫將較今天下降5到10度，白天最高溫預估皆在攝氏零度以下，呼籲民眾注意保暖。圖為首爾知名景點景福宮下起大雪。（歐新社）
南韓氣象廳預測，受到冷氣團南下影響，南韓首都圈多數地區22日氣溫將較今天下降5到10度，白天最高溫預估皆在攝氏零度以下，呼籲民眾注意保暖。圖為首爾知名景點景福宮下起大雪。（歐新社）

南韓氣象廳預測，受到冷氣團南下影響，南韓首都圈多數地區22日氣溫將較今天下降5到10度，白天最高溫預估皆在攝氏零度以下，呼籲民眾注意保暖。

南韓氣象廳對首爾、仁川、京畿道部分地區及江原道發布的寒流注意報自今天晚間9時起生效，寒流注意報意指早晨最低氣溫可能達攝氏零下12度以下，並持續兩天以上，或氣溫預計驟降10度以上，降至攝氏3度以下。

氣象廳預測，來自西北部的冷氣團在今晚南下，南韓各地自22日上午起都將陸續降雨或雪，氣溫將較今天下降5到10度，23日再降5到10度，多數地區在23日早晨氣溫都將降破攝氏零下10度，白天最高溫不超過攝氏零度，中部地區甚至可能只有攝氏零下5度。

首爾市22日最高溫及最低溫預估為攝氏零下10度及攝氏零下6度，仁川市則為攝氏零下10度及攝氏零下7度；較南部的釜山預估最高溫可達攝氏1度，最低溫為攝氏零下3度。

目前正在江原道舉行的冬季青年奧運賽事的賽程及相關活動持續受到大雪及寒流影響調整或取消，所幸尚未傳出事故。舉行雪上競賽的江陵市大關嶺一帶，自大會開幕前一天的18日至今天上午為止，積雪達15.5公分。

江原道已派出953台除雪設備，投入超過1.2萬名人力及6000多噸除雪劑，力求維持賽程及交通通暢。積雪達40公分以上地區的部分道路為求安全，已進行封鎖或縮短公車行駛路線。

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