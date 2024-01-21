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歐盟高官控以色列 為1原因曾資助哈瑪斯

編譯中心／綜合20日電
歐盟最高外交官透露，為阻擋兩國方案，以色列曾資助哈瑪斯，不過內唐亞胡過往否認這類指控。圖為在加薩地帶南部拉法，一名巴勒斯坦男孩坐在帳篷營地的水罐上。（路透）
歐盟最高外交官透露，為阻擋兩國方案，以色列曾資助哈瑪斯，不過內唐亞胡過往否認這類指控。圖為在加薩地帶南部拉法，一名巴勒斯坦男孩坐在帳篷營地的水罐上。（路透）

歐盟外交與安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）19日公開指控以色列曾資助哈瑪斯，目的原本是要削弱哈瑪斯的死敵法塔（Fatah），還說應從外部強加落實兩國方案。美國總統拜登19日則稱，已和以色列總理內唐亞胡討論巴勒斯坦建國的可能方案，聲稱以巴「兩國方案」有多種類型，內唐亞胡並非一概反對。

拜登也表示，未必所有聯合國會員國均擁有軍隊。這是拜、內近一個月來首次通話，時值這波以巴戰火延燒近15周，外媒認為拜登正試圖淡化美以對巴勒斯坦願景的分歧。

中央社報導，以色列反對派及紐約時報在內的傳媒與分析圈此前指稱，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）政府當年曾允許提供資金給巴勒斯坦好戰團體哈瑪斯（Hamas），包括讓卡達向加薩提供資金。內唐亞胡過往否認這類指控。

西班牙「國家報」（El Pais）引述波瑞爾在西班牙瓦拉杜立德大學獲頒榮譽博士的演說中表示，「哈瑪斯曾獲以色列政府金援，因為以色列想藉此削弱巴勒斯坦自治政府（PA）。」波瑞爾在談話時還強調，為解決當前以巴衝突，有必要讓巴勒斯坦建國。

報導引述波瑞爾說：「唯一的解決之道就是兩國方案，讓以、巴兩個國家共享這片雙方都已奮鬥一百年的土地。」他還說兩國方案需「從外部強加落實」。

政治新聞網Politico.eu報導，波瑞爾這番爆炸性談話，時值歐盟各國外長已排定將於布魯塞爾舉行好幾場與以色列、巴勒斯坦自治政府及相關重要阿拉伯國家外長間的會談。各方外長將於22日討論當前加薩以哈戰事與促進日後和平。

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯去年10月開戰後，美國是以色列最堅定盟友，但內唐亞胡18日拒絕美方所提讓巴勒斯坦建國的理念，堅持以色列要對約旦河西岸實施安全控制，並說已向拜登政府表達其立場。白宮國安會發言人柯比同日回應，美方顯然看法不同，相信巴人有權和平建國。

19日拜、內就通話數小時，白宮否認原因是內唐亞胡18日的說法，指稱兩人討論如何保護仍受困加薩走廊的以色列人質，還有以軍在加薩改採更精準行動，以有助人道救援。

紐約時報19日報導，拜登向來主張建立不威脅以色列安全的巴勒斯坦國，是數十年來以巴衝突唯一可行長遠解方。被問及內唐亞胡可接受的選項為何時，拜登僅稱「會再讓各位知道」，也反駁只要內唐亞胡掌權、巴人就建國無望的說法。上次兩人已知的通話是在去年12月23日，當時氣氛緊繃。

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