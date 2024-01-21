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韓第一夫人收名牌包又被挖 議員諷「斷頭台皇后」

編譯中心／綜合20日電
南韓總統尹錫悅（右）與妻子金建希去年11月21日訪問英國在倫敦留影。（美聯社）
南韓總統尹錫悅（右）與妻子金建希去年11月21日訪問英國在倫敦留影。（美聯社）

南韓總統尹錫悅和夫人金建希爭議不斷，金建希昔日收受名牌包的舊事再度浮上檯面，引發執政黨議員不滿，甚至拿她與18世紀法國大革命被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼相比。此外，尹錫悅出席活動時遇在野議員喊話，竟遭隨扈摀住嘴抬出場，同樣引發外界熱議。

中時新聞網報導，南韓國會大選即將在今年4月舉行，金建希曾收受名牌包的黑歷史影片又被挖出，要求尹錫悅和金建希就此道歉和解釋的要求在「國民力量」黨內部擴散。

南韓「韓國時報」（The Korea Times）19日報導，這段影片是由南韓新聞頻道《首爾之聲》（Voice of Seoul）在2023年11月披露，內容是金建希金建希2022年曾接受一名韓裔美籍牧師贈與價值300萬韓元（約2246.9美援）迪奧手拿包的畫面。

據報導，由於尹錫悅與金建希對於名牌包風波一直保持沉默，社會大眾觀感不佳，黨內砲轟聲浪愈來愈大。多名議員要求金建希針對收受名牌包一事道歉，以維護執政黨選情，甚至拿她與18世紀法國大革命被送上斷頭台的皇后瑪麗安東尼相比，金建希面臨不小的政治壓力。

另據南韓中央日報報導，一名南韓在野黨議員在全北特別自治道成立儀式上，向南韓總統尹錫悅喊話，結果被保安人員摀住嘴抬出場，畫面引發爭議。

尹錫悅18日上午在全北特別自治道的成立儀式上，入場並與列席者握手打招呼，包括在野黨進步黨議員姜聖熙，姜聖熙與尹錫悅握手並向其喊話，隨後遭到多名保安人員摀住嘴巴並拉下場。

姜聖熙說，自己事後也未能再次進入會場，認為自己「遭到動物一般的對待」，質問「與總統握手說一兩句話就必須遭到拖走的對待嗎？傳達全北道民眾的聲音竟然如此不應該的事嗎?」

南韓在野黨進步黨議員姜聖熙向總統尹錫悅握手喊話，結果被特勤摀嘴拖走。（取自姜聖熙...
南韓在野黨進步黨議員姜聖熙向總統尹錫悅握手喊話，結果被特勤摀嘴拖走。（取自姜聖熙X帳號）

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