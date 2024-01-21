我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案周年／槍案後重生 人們「回到舞場」

買新房清理冰箱驚見「人類屍塊」 科羅拉多警查神秘命案

移民政策不利外籍生 英國大學財務告急

編譯洪啟原／綜合20日電

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）政府實施不利外國留學生的政策後，外籍生註冊人數有銳減之虞，很多仰賴外籍生學費收入的英國大學可能因此陷入財務赤字。

據英國金融時報（FT）報導，代表英國逾140家大專院校的Universities UK（下稱UUK）執行長史登指出，由於英國當局的移民政策不利國際學生就讀，大學前景正面臨「嚴重的過度修正」。

蘇納克強調，1月起生效的移民新規，旨在阻止外籍大學畢業生帶家眷同來英國，他並表示此政策「實現對英國人民的承諾」。英國政府去年12月也宣布，正評估讓外籍大學生畢業後可在英國工作兩年的政策，並將查禁低價課程，只不過未能達到監管機構標準的課程只有3%。

過去十年，英國本地大學生每年的學費維持在9250英鎊（1萬1655美元）不變，實際上等同凍漲，導致英國大學日益仰賴非歐盟學生的學費收入，以達成收支平衡。非歐盟學生占英國大學2022年學費收入比重近20%。

英國大學私下警告，在政府實施一連串不利外國留學生的政策後，今年的非歐盟學生已大幅減少，有跡象顯示，奈及利亞和印度等關鍵國家的外籍生註冊人數，可能已銳減逾三分之一。

UUK委託會計師事務所PwC調查發現，國際學生數續降、學費凍漲、教職員持續調薪，以及英國本地學生持續減少等因素，將使大專院校面臨一場完美風暴。

PwC根據UUK在英格蘭和北愛爾蘭70所大學於2021-2022年的財務回報分析。發現大約40%大學即將在2023-2024年陷入赤字，但到2025-2026年會回落至19%。

據報告，若2024-2025學年的國際學生成長停滯，陷入財務赤字的大學將從19%升至27%，若國際學生減少13%～18%，將有逾80%大學陷入財務赤字。

歐盟 移民 留學生

上一則

面積如羅德島州…最大冰山正北漂 專家憂逐漸消融

下一則

拜登幕僚示警：不盡快援烏 俄數周內恐打勝戰

延伸閱讀

「保守華人家庭」…大學取消平權措施後 學生申請紛強調族裔

「保守華人家庭」…大學取消平權措施後 學生申請紛強調族裔
英皇家海軍掃雷艦準備停泊 撞上碼頭旁另一艘軍艦

英皇家海軍掃雷艦準備停泊 撞上碼頭旁另一艘軍艦
紅海局勢動盪...船員若行經可領2倍日薪 須滿足一條件

紅海局勢動盪...船員若行經可領2倍日薪 須滿足一條件
中國上萬名男大生上網曬女友照片「求打分」 世界頂級美女卻選了她

中國上萬名男大生上網曬女友照片「求打分」 世界頂級美女卻選了她

熱門新聞

凱特剛剛成功做好腸胃手術，接下來將住院兩周左右。（路透資料照片）

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

2024-01-18 05:23
紐西蘭名列全球第二安全國家。（新華社）

第三次世界大戰爆發「哪裡最安全」？英媒盤點這12個國家

2024-01-19 04:32
哈利（左）和威廉之間的深深心結很難打開。（路透資料照片）

果真都為了妻子？哈利真正惹怒威廉竟是為這句話

2024-01-19 17:23
香料航空一名男乘客受困廁所，空服員塞進這張紙條安撫他。(截取自X@ShivAroor)

飛機廁所門故障 男子受困一個多小時 空服員塞紙條安撫

2024-01-17 10:08
日本石川縣1月1日發生強震，至今共232人不幸罹難。（美聯社）

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

2024-01-20 07:54
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26

超人氣

更多 >
谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮

谷歌華裔工程師打死妻 高中同學：他身高1.9米、對人彬彬有禮
矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大

矽谷華裔谷歌工程師活活打死妻子 前女友震驚他變化大
深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王

深圳男掛布條嗆IT男「勾引我老婆」 網見人妻真面目：不怪小王
花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停

花旗宣布大裁員後 巴菲特告訴她：整頓腳步不能停
日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」

日本石川強震232死…輪島市逾70人住車內避難 恐罹「經濟艙症候群」