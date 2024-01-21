移民政策不利外籍生 英國大學財務告急

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）政府實施不利外國留學生 的政策後，外籍生註冊人數有銳減之虞，很多仰賴外籍生學費收入的英國大學可能因此陷入財務赤字。

據英國金融時報（FT）報導，代表英國逾140家大專院校的Universities UK（下稱UUK）執行長史登指出，由於英國當局的移民 政策不利國際學生就讀，大學前景正面臨「嚴重的過度修正」。

蘇納克強調，1月起生效的移民新規，旨在阻止外籍大學畢業生帶家眷同來英國，他並表示此政策「實現對英國人民的承諾」。英國政府去年12月也宣布，正評估讓外籍大學生畢業後可在英國工作兩年的政策，並將查禁低價課程，只不過未能達到監管機構標準的課程只有3%。

過去十年，英國本地大學生每年的學費維持在9250英鎊（1萬1655美元）不變，實際上等同凍漲，導致英國大學日益仰賴非歐盟 學生的學費收入，以達成收支平衡。非歐盟學生占英國大學2022年學費收入比重近20%。

英國大學私下警告，在政府實施一連串不利外國留學生的政策後，今年的非歐盟學生已大幅減少，有跡象顯示，奈及利亞和印度等關鍵國家的外籍生註冊人數，可能已銳減逾三分之一。

UUK委託會計師事務所PwC調查發現，國際學生數續降、學費凍漲、教職員持續調薪，以及英國本地學生持續減少等因素，將使大專院校面臨一場完美風暴。

PwC根據UUK在英格蘭和北愛爾蘭70所大學於2021-2022年的財務回報分析。發現大約40%大學即將在2023-2024年陷入赤字，但到2025-2026年會回落至19%。

據報告，若2024-2025學年的國際學生成長停滯，陷入財務赤字的大學將從19%升至27%，若國際學生減少13%～18%，將有逾80%大學陷入財務赤字。