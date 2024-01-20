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越南河內捷運不甩爭議 再次考慮「中國方案」簽署合作備忘錄

中央社／河內20日專電
圖左為中國商務部部長王文濤，圖右為越南總理范明正。（取材自中國商務部）
圖左為中國商務部部長王文濤，圖右為越南總理范明正。（取材自中國商務部）

越南首都河內市第一條通車的捷運由中企建造，儘管過程爭議連連、不斷增資，但計劃興建的河內市5號捷運線仍相中「中國方案」，已與中國太平洋建設集團簽署合作備忘錄。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，中國太平洋建設集團（CPCG）將參與研究建設河內市的5號捷運線。河內市5號捷運線長39公里，估計斥資65兆越南盾（約26.4億美元）興建。

河內交通運輸局與中國太平洋建設集團、越南建設進出口總公司（Vinaconex）近日簽署合作備忘錄，同意針對河內市重要的交通基礎建設計畫在研究與落實過程中共同合作與分享經驗。

報導說，這些計畫包括河內市5號捷運線，這條捷運線約有6.5公里地下路段、2公里高架路段及30公里地面路段，將從河內市中心的文高路（Van Cao）通往郊區的和樂（Hoa Lac）。

河內市人口約800萬，大眾運輸系統建設不足，居民多半騎機車與開車，造成交通堵塞。河內市計劃到2030年要有10條捷運線，總長約417公里，盼藉此改善交通狀況。

然而，至今河內市興建完成並營運的捷運線只有一條。這條「吉靈-河東」（Cat Linh-Ha Dong）捷運線總長約13公里，由中國中鐵六局集團有限公司建造。

「吉靈-河東」捷運線工程始於2011年，原定2013年完工，但不斷增資，成本最後多出57%、增至18兆越南盾，還數度傳出工安意外。加上中鐵對越南國情了解有限、越方對捷運技術生疏與COVID-19疫情影響，2021年底才對外載客。

越南通訊社（VNA）報導，總理范明正（Pham Minh Chinh）14日在會見中國太平洋建設集團創辦人兼董事長嚴介和時表示，越南歡迎包括中國投資者在內的外國投資者到越南投資興業。

根據中國太平洋建設集團官網，公司始建於1986年，為了響應中國的「一帶一路」倡議積極「走出去」，特別是加強和一帶一路沿線的東南亞、中西亞、中東歐和非洲的溝通與合作。

捷運 越南 投資

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