泰北空汙嚴重 PM2.5曾達世界第一糟 法院要求政府90天內提解決方案

泰國曼谷空汙嚴重。（美聯社資料照）

泰國 北部空氣污染問題備受關注，清邁行政法院昨天做出判決，要求總理和國家環境委員會在90天內提出解決泰北空污的緊急計畫，並提出長期計畫解決泰國空污問題。

泰北空污問題近年來日益嚴重，每年2月到3月開始會持續1到2個月，去年4月7日清邁的PM2.5甚至達到全世界第一糟榚，清邁府尹緊急宣布公務員可以在家工作。

泰國公共衛生部曾指出，空氣污染的原因包括PM2.5粉塵、森林山火 及焚燒農田廢棄物等。2月到4月左右的時節是泰國北部及鄰近邊境寮國和緬甸 農民燒山的高峰期。

泰國公視（Thai PBS）和曼谷郵報（Bangkok Post ）報導，來自清邁大學的師生和居民約1700多人日前向清邁行政法院提起訴訟，主張總理和國家環境委員會（National Environment Commission ）沒有好好處理空污問題，導致他們平均減少5年壽命。

民眾認為總理應該引用1992年的環境品質促進和保護法（Environmental Quality Promotion and Protection Act ）在重大天災發生時，要求相關單位處理問題。

趕在空污季節來臨之前，清邁行政法院昨天做出判決，要求總理和國家環境委員會在90天內提出解決泰北空污問題的緊急計畫，並在未來提出短期和長期解決計畫。

判決指出，清邁大學醫學院數據顯示，2018年以來越來越多人因為PM2.5的問題而生病，但前總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha）和國家環境委員會從2017年以來都沒有召開緊急會議處理空污問題。

現任總理賽塔（Srettha Thavosin）去年9月上任後把空污問題列為國家級議程，並提出乾淨空氣法草案（Clean Air Act），17日剛在國會眾議院通過一讀。