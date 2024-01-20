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嗆美日韓軍演 平壤測試水下核武系統

編譯中心／綜合19日電
圖為北韓去年9月舉行戰術核攻擊潛艦下水儀式。（朝中社）
圖為北韓去年9月舉行戰術核攻擊潛艦下水儀式。（朝中社）

北韓19日表示，已測試一套「水下核武系統」，回應美國、南韓日本日前進行有美國核動力航空母艦參與的聯合海軍演習。

日本海上自衛隊、美國海軍及南韓海軍本月14日到17日在東海實施聯合訓練。

日本海上自衛隊派遣護衛艦日向號及金剛號；美國海軍出動卡爾文森號航空母艦（USS Carl Vinson）、提康德羅加級（Ticonderoga）飛彈巡洋艦普林斯頓號（USS Princeton）、飛彈驅逐艦史特瑞特號（USS Sterett）及紀德號（USS Kidd）；南韓海軍派遣驅逐艦世宗大王號（Sejong the Great destroyer）及王建號（Wang Geon）參加。三國實施彈道飛彈情報共享訓練等各項戰術訓練。

官媒北韓中央通信社（KCNA）轉載的國防部聲明提到，這場演習「嚴重威脅（北韓）安全」，平壤當局因此採取因應措施，「針對研發中的水下核武系統『海嘯-5-23』（Haeil-5-23）在朝鮮東海執行重要試驗」。

北韓國防部聲明還「強烈譴責美國及其從屬勢力在新年初始就嚴重威脅朝鮮民主主義人民共和國（DPRK，北韓正式國名）安全的魯莽行動，並嚴正警告他們必須承擔此事造成的災難性後果」。

聲明最後表示，北韓武裝部隊「將以負責任、迅速果敢的嚇阻力讓他們心生恐懼，並依靠強大實力堅決維護國家安全與區域和平，絕不容忍敵人魯莽的軍事對抗狂熱」。

南韓媒體分析，北韓政策愈發激烈的目的，是想在經濟困境加重的情況下，藉由凸顯外部威脅，激發內部團結，防止民眾造反，這從金正恩發言可看出，他希望把戰爭威脅進一步升級，以此讓北韓居民的精神也跟著武裝起來。

報導並引述消息人士透露，雖然無法確定火車事故及細節是否完全屬實，但近期金正恩接連發表的攻擊性言論，是在北韓內部不尋常的情況下做出的，如果火車事故的確造成數百人死亡，那很可能會成為動搖北韓民心的導火線，所以才想利用外界危險因素，平息內部不滿。

北韓 南韓 日本

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