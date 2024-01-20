2次失敗後 「月球狙擊手」成功著陸 日本成登月第5國

日本智慧型登陸器「SLIM」於當地時間20日凌晨00時20分成功降落月球表面，觀看直播的人們在登月成功後舉起雙手歡呼。（路透）

歷經兩次嘗試失敗後，日本 20日約零點再挑戰精準登陸月球表面，以探尋月球起源證據，這次終於成功躋身全球第五個登月國家。不過日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）表示，太陽能電池沒有發電。

日本去年9月以三菱重工及JAXA合力研發的H2A火箭，發射暱稱為「月球狙擊手」的小型無人探測器SLIM，同年12月25日已進入月球軌道，力拚繼蘇聯、美國、中國大陸和印度後，達成月球軟著陸壯舉。

SLIM自20日約零點起從距離月面約15公里的高度減速下降，並於約20分鐘成功著陸，JAXA已接受其從月球發出的信號。降落目標地點靠近月球赤道南側「酒海」的希奧利隕石坑，據信該坑洞表面可接觸到月球地函。

此前，JAXA希望SLIM可以在目標100公尺範圍內著陸，稱此次是史無前例的嘗試，因此亦被形容為「月球狙擊手」。當局估計需時最多一個月分析SLIM是否準確「命中目標」。一旦成功，人類將來的登月任務可以邁向「任意降落」月球的模式。

SLIM預定在降落前釋放JAXA和日本知名玩具商多美合作開發的球形探測器SORA–Q，其大小近似棒球，可用蝴蝶行進和爬行行進等方式移動，拍攝周邊環境及著陸後的SLIM，精準勘探月面。

JAXA高層被問到「SLIM」是否成功軟著陸時，稱它仍有傳送遠測數據，反映它大部分儀器仍在運作，因此認為「SLIM」屬成功軟著陸。他亦指，「SLIM」目前靠本身的電池運作，當局正優先安排它向地球傳送數據。

針對目標著陸區，日本東京大學副教授諸田智克說，該處暴露的岩石對尋找月球和地球起源至關重要。JAXA曾在小行星完成精準降落，但月球重力較大、難度也較高，要使登陸器降落在遍布岩石的區域，精準操控至關重要。