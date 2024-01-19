青年運動再攻貨船 美第4度空襲回擊

美國17日決定將青年運動重新列入「特別指定的全球恐怖分子」，該武裝團體幾小時後以神風無人機襲擊美國貨船「Genco Picardy」釀成失火，所幸未造成人員傷亡。(取材自Ｘ平台)

美國17日稍早決定，將葉門叛軍「青年運動」重新列入「特別指定的全球恐怖分子」，青年運動在數小時後以神風無人機襲擊美國貨船報復，美國則發射飛彈打擊青年運動目標，這也是美軍一周內第四次直接針對青年運動發動攻擊。

英國衛報報導，美軍當天對青年運動控制的地點進行潛艦和潛射飛彈攻擊，從紅海發射飛彈，打擊超過十幾個目標。青年運動控制的薩巴通訊社報導，被鎖定的地方包括西部港市荷台達、西南部的塔伊茲、扎馬爾和貝達，以及首都沙耶。他們還聲稱，美軍飛機也參與空襲，但衛報無法核實這些說法。

美軍表示，他們也擊落青年運動從葉門發射的14枚飛彈，這些飛彈對該區域商船和美國海軍艦艇造成迫在眉睫的威脅。

美國將青年運動重新列入恐怖組織不久，青年運動在亞丁灣以神風無人機襲擊1艘美國貨船。當時這艘貨船行經亞丁灣東南110公里處，在遇襲後發生火災，所幸火勢被迅速撲滅，並未造成人員傷亡，貨船繼續向下個停靠港航行。

伊朗 支持的青年運動去年11月以來不斷襲擊紅海航行船隻。儘管各國實施制裁和空襲，美英也於12日展開聯合空襲行動，青年運動仍在紅海繼續騷擾船隻。

青年運動稱，這是在聲援加薩 的巴勒斯坦人。該組織首腦先前也說，只要「以色列停止侵略加薩」，就會停止攻擊紅海商船，並警告英美任何制裁都將被當作是一種宣戰。

美國五角大廈 發言人萊德准將表示，美國會繼續採取軍事行動，防止進一步攻擊。英國外交大臣卡麥隆則向彭博表示，須重新審視加大對伊朗相關代理組織的制裁力道。