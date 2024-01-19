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傳巴基斯坦要買中國殲-31 衝擊美國軍事戰略

編譯中心╱綜合18日電
巴基斯坦空襲伊朗東南部錫斯坦俾路支斯坦省薩拉萬市附近一處村莊，民眾在瓦礫堆附近聚集。(路透)
巴基斯坦空襲伊朗東南部錫斯坦俾路支斯坦省薩拉萬市附近一處村莊，民眾在瓦礫堆附近聚集。(路透)

伊朗革命衛隊日前空襲巴基斯坦境內的遜尼派聖戰組織營地後，巴基斯坦18日也證實，當天清晨已對伊朗東部薩拉萬市附近的恐怖分子營地發動了數次空襲，殺死20名「恐怖分子」，伊朗則表示有9人喪生，以色列與哈瑪斯戰爭所引發的敵對行動正擴大蔓延。

此外，傳出巴基斯坦擬向中國引進殲-31(FC)戰機，若屬實，不僅讓巴國成為南亞地區第一個擁有隱身戰機的國家，也讓殲-31成為繼美國F-35成功出口的第二款隱身戰機，勢必對美方利用出售F-35平衡全球各區域軍事戰略造成重大衝擊。

巴基斯坦外交部表示，巴國軍隊對伊朗東南部錫斯坦俾路支斯坦省的恐怖分子藏身處，進行了一系列「高度協調」的「精準軍事打擊」，殺死了20名武裝分子。

巴基斯坦官員表示，此舉是要回應伊朗16日突然在巴基斯坦境內進行空襲。一位匿名巴國資深安全官員指出，在此次報復性攻擊中，巴國軍隊出動了空軍戰機與無人機，對伊朗邊境內約48公里的至少7個俾路支解放軍（BLA）和俾路支解放軍陣線（BLF）所使用地點發動打擊。

華爾街日報指出，巴基斯坦與伊朗雙方長期以來互控窩藏武裝分子。但專家稱，兩國小心謹慎地表示，他們在以牙還牙的攻擊中，只有針對本國的國民，這個跡象顯示雙方都不希望局勢急速上升，但隨著以哈戰爭後的中東地區緊張局勢加劇，誤判的風險依然存在。

另有關於巴基斯坦擬向中國採購軍備，若成真，勢必對美國造成影響。有分析指出，綜觀全球提供外貿的隱身戰機包含蘇-57、殲-31以及F-35，目前僅F-35可大規模出口，而美國也一直將該款戰機的售出視為穩定全球領導力的籌碼，特別在中東也只安排出口以色列，讓其獲得該地區絕對的空中優勢。未來一旦殲-31從巴基斯坦打開國際市場，勢必引起中東其他國家目光，未來可能成為美國平衡全球軍事戰略的重大變數。

伊朗 解放軍 以色列

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