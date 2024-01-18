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以哈衝突外溢？伊朗「無端攻擊」 巴基斯坦譴責「侵略行為」

編譯中心╱綜合17日電
伊朗16日以「遜尼派軍事基地」為由空襲巴基斯坦俾路支省，造成兩名幼童喪生及三人受傷，加劇以巴衝突外溢導致的區域局勢升溫。(美聯社)
伊朗16日以「遜尼派軍事基地」為由空襲巴基斯坦俾路支省，造成兩名幼童喪生及三人受傷，加劇以巴衝突外溢導致的區域局勢升溫。(美聯社)

伊朗16日以「遜尼派軍事基地」為由，空襲巴基斯坦俾路支省（Balochistan）山區，當局表示「無端攻擊」已造成2名幼童喪生及3人受傷，加劇以巴衝突外溢導致的區域局勢升溫。巴基斯坦外交部表示，已召見德黑蘭駐伊斯蘭馬巴德最高外交官，抗議伊朗「無端侵犯空域」伊拉克也譴責伊朗的飛彈攻擊是「明顯的侵略行為」，並召回駐伊朗大使。

英國衛報報導，伊朗15日晚才空襲敘利亞和伊拉克。空襲敘利亞是為報復遜尼派激進組織「伊斯蘭國」（ISIS）之前在伊朗境內發動2起連環爆炸導致90多人死亡的事件；空襲伊拉克則聲稱是為針對美國領事館附近的以色列情報特務局「摩薩德」的總部。

伊朗16日史無前例使用飛彈和無人機空襲巴基斯坦，目標是打擊伊朗當局列為恐怖組織的聖戰團體「正義軍」（Jaish al-Adl）。伊朗一直懷疑屬於遜尼派的巴基斯坦，收留伊朗叛亂份子，伊朗國家電視台英語分台認為此次襲擊是革命衛隊所為。

然而，伊朗發表攻擊聲明後，官媒又迅速撤下相關報導，令人霧裡看花。

伊朗和擁核國家巴基斯坦儘管保持外交關係，卻素來互相猜忌；雖然伊朗過去曾在邊境地區與武裝分子作戰，但是對巴基斯坦發動飛彈和無人機襲擊是前所未有。

巴基斯坦外交部對此表示強烈譴責，「伊朗無端侵犯巴基斯坦主權的行為完全不可接受，很可能造成嚴重後果」。

另外，伊朗不到一天前才以「打擊恐怖行動策畫者」襲擊敘利亞，稱遜尼派激進組織伊斯蘭國發動兩起自殺式攻擊，造成90多人罹難。

中央社引述法新社報導，巴基斯坦外交部在聲明中表示：「這種侵犯巴基斯坦主權的行為是完全不可接受的，可能會造成嚴重後果。」

聲明指出，昨晚的攻擊「導致兩名無辜兒童死亡，3名女孩受傷」。伊朗尚未發表評論。

巴基斯坦外交部表示：「更令人擔憂的是，儘管巴基斯坦和伊朗之間擁有多種溝通管道，仍會發生這種非法行為。巴基斯坦總是表示，恐怖主義是該地區所有國家面臨的共同威脅，需要採取協調行動。」

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