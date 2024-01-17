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英國最大冤案 郵政系統出包「700職員遭控詐欺」 富士通致歉承諾賠償

編譯盧思綸／即時報導
英國郵局使用日本富士通電腦會計系統存在缺陷，導致超過700名郵局員工陷入冤獄，富士通歐洲分公司負責人帕特森16日赴英國國會作證時致歉認賠。（路透）
英國郵局使用日本富士通電腦會計系統存在缺陷，導致超過700名郵局員工陷入冤獄，富士通歐洲分公司負責人帕特森16日赴英國國會作證時致歉認賠。（路透）

美國有線電視新聞網（CNN）和英國衛報報報導，英國郵局過去使用日本富士通電腦會計系統存在缺陷，導致帳面出現財務漏洞，超過700名郵局員工被控侵吞公款而陷入冤獄，對此富士通歐洲分公司負責人帕特森（Paul Patterson）本月16日赴英國國會作證時致歉，承認有道德責任向受到影響的人進行賠償。

富士通歐洲主管派特森（Peter Patterson）表示，「我認為富士通有道德義務負起賠償」，關於賠償幅度方面，「在明確釐清公司責任再決定賠償才是正確時機。這起悲劇牽涉到許多方面。」

派特森承認富士通明知會計系統存在漏洞，依舊支持英國郵局起訴超過700名的郵局員工，「富士通要向所有蒙受不白之冤的人等致歉。我們從最一開始就清楚系統有漏洞且出現錯誤，卻依舊協助英國郵局控告分局員工。」

1999年至2015年間，英國郵局使用日本富士通電腦會計系統「地平線」（Horizon）管理各分行金融交易，然而由於系統存在漏洞，錯誤記載分行現金數目，導致郵局內許多帳戶出現多達數萬英鎊的損失。

對此英國郵局並未進行詳盡調查，更在2000年至2014年間起訴734名員工侵吞公款、詐欺、作假帳，不少人因而遭罰款、入獄，甚至有人以死明志。

後來，經過英國媒體調查發現，短缺資金實則源於系統出錯。2016年，受害者對郵局提起訴訟，並於2019年達成和解賠償方案。截至目前，僅93人洗清罪名，還有數百人未獲平反，更有超過30名受害者未等到清白便已離世，這起案件也成為英國司法史上最大規模的冤案。

日本 詐欺

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