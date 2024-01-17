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金正恩呼籲修憲 將南韓列「頭號敵人」 廢3促統機構

編譯中心／綜合16日電
北韓領袖金正恩15日發表演說，稱南韓為頭號敵人。（美聯社）
北韓領袖金正恩15日發表演說，稱南韓為頭號敵人。（美聯社）

北韓官媒朝中社（KCNA）16日報導，北韓領導人金正恩15日聲稱已認定不可能與南韓統一，呼籲修憲並在憲法中將南韓列為「頭號敵人」。他指責南韓尋求使北韓政權瓦解，表示北韓不尋求戰爭卻無意避戰，倘若與南韓開戰，北韓憲法會反映占領、收復和納入南韓領土的問題。

金正恩日前在北韓最高人民會議上演說，表示過去致力與北韓的對手重新和解與統一是「不應再犯的過錯」，平壤亦不會承認兩韓實質的海上邊界北方限界線（NLL）；若「大韓民國」侵犯北韓陸海空領地，即使不到千分之一毫米，朝方也會視為戰爭挑釁，而戰爭將摧毀南韓並給予美國難以想像的挫敗。

他宣布著手修憲把南韓定位為「徹頭徹尾的第一敵人」、「不變的主敵」，以反映「完全占領、平定、收復」南韓的問題，並刪除憲法中把南韓定為「和解與統一對象、同族」的概念。

朝中社並指，北韓亦將廢除負責兩韓統一和旅遊事務的三個機構：祖國和平統一委員會、民族經濟合作局、金剛山國際旅遊局。北韓最高人民會議已決議定調兩韓為「最敵對且處於交戰的國家」，如今朝鮮半島正處於激烈對峙，北韓絕不可能與南韓重新統一。

對此，南韓總統尹錫悅16日表示，擁核的北韓若出手挑釁，首爾將以數倍力道還擊，並稱南韓軍方具有「壓倒性的反應能力」。他並針對金正恩將兩韓關係定調為兩個敵人表示，平壤此舉即自認為反民族、反歷史的集團。美日韓應對朝核問題的代表定於周四在首爾開會商討應付朝鮮挑釁的方案。

金正恩2021年10月曾說，北韓的主要敵人並非南韓或美國等特定國家和勢力，而是「戰爭本身」。然而，尹錫悅2022年5月上台後，將北韓定義為敵人，北韓對南韓方針也隨之發生重大變化。

2022年底，金正恩在勞動黨會議上表示，南韓「無疑是我們敵人」。去年8月，金正恩首次稱南韓「大韓民國」，而非慣稱的「南朝鮮」，去年底，金正恩在勞動黨全會將兩韓關係定位為「敵對交戰國」，本月視察武器工廠時，他首度稱南韓為「頭號敵人」。

有分析認為金正恩推翻建立多年的對韓國策，做法「鹵莽」。南韓統一研究院資深研究員趙漢凡說：「數十年間，北韓一直告訴人民，革命完成就是再統一，金日成的願望是再統一。（金正恩）如今是在否定前人所做的一切。」

南韓專家分析，金正恩近來屢次強硬措辭，意在向華府宣示北韓、美國為朝鮮半島唯二要角，將首爾排除在外，另外他也試圖藉由強勢對外來鞏固內部團結，以圖謀經濟發展。

首爾智庫韓國統一研究院高級研究員洪敏（譯音）指出，金正恩的最終目的是直接和美方交涉；北韓歷經2018年兩韓關係趨緩、2019年金正恩和時任美國總統川普在越南河內二度會談「無協議」收場，似乎已認定南韓是「沒用」的實體，盼將其屏除於朝鮮半島事務之外。

遊客日前參觀鄰近北韓的南韓坡州臨津閣，圍籬上掛著祈願兩韓和平的訊息。（美聯社）
遊客日前參觀鄰近北韓的南韓坡州臨津閣，圍籬上掛著祈願兩韓和平的訊息。（美聯社）

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