諾獎得主穆哈瑪迪被指宣傳反伊朗 多關15個月

長期致力推動伊朗女權、人權及言論自由運動的伊朗記者穆哈瑪迪，曾榮獲諾貝爾和平獎，上月被指散播反伊朗宣傳，被法庭加監15個月。（美聯社）

2023年諾貝爾 和平獎得主、伊朗 女權運動家穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），自2021年遭德黑蘭當局判刑入獄至今，她的家人15日表示，穆哈瑪迪被指散播反伊朗宣傳，上月被法庭加監15個月，引發人權團體抨擊。

據明報報導，穆哈瑪迪的家人在社群平台稱，在穆哈瑪迪拒絕出庭後，伊朗革命法院上月19日判決加刑15個月，並下令她要在首都德黑蘭以外地區流放兩年，意味她將在目前位於首都、惡名眧著的埃溫（Evin）監獄 轉移至別處囚禁。判決還禁止穆哈瑪迪刑滿後出國兩年，這段期間也被禁止加入政治和社會組織，以及禁用智能手機。穆哈瑪迪去年11月在獄中絕食，抗議獄方不讓她和其他身體有狀況的囚犯接受醫療照護。

家人稱，這是穆哈瑪迪自2021年3月以來第5次被定罪，現時刑期總計為12年3個月。51歲的穆哈瑪迪因參與社會運動，反對強制婦女戴頭巾和死刑等，近21年間被捕13次並多次出入監獄，最近一次入獄為2021年11月。

2022年9月，伊朗庫德族女子因未戴好頭巾，在德黑蘭被宗教警察逮捕，在拘留所疑遭毆打重傷陷入昏迷，送醫不治。此案引發伊朗社會強烈反彈，爆發全國性示威，穆哈瑪迪也在獄中響應抗議運動。此外，穆哈瑪迪也兩度自獄中發布報告，揭露女性在獄中遭遇的性虐待事件，及監獄的不人道管理。