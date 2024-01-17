我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北嶺地震30年 專家：南加強震機率99%

日經：中國噩夢是「賴川」組合 賴恐面臨北京更大施壓

諾獎得主穆哈瑪迪被指宣傳反伊朗 多關15個月

編譯中心／綜合16日電
長期致力推動伊朗女權、人權及言論自由運動的伊朗記者穆哈瑪迪，曾榮獲諾貝爾和平獎，上月被指散播反伊朗宣傳，被法庭加監15個月。（美聯社）
長期致力推動伊朗女權、人權及言論自由運動的伊朗記者穆哈瑪迪，曾榮獲諾貝爾和平獎，上月被指散播反伊朗宣傳，被法庭加監15個月。（美聯社）

2023年諾貝爾和平獎得主、伊朗女權運動家穆哈瑪迪（Narges Mohammadi），自2021年遭德黑蘭當局判刑入獄至今，她的家人15日表示，穆哈瑪迪被指散播反伊朗宣傳，上月被法庭加監15個月，引發人權團體抨擊。

據明報報導，穆哈瑪迪的家人在社群平台稱，在穆哈瑪迪拒絕出庭後，伊朗革命法院上月19日判決加刑15個月，並下令她要在首都德黑蘭以外地區流放兩年，意味她將在目前位於首都、惡名眧著的埃溫（Evin）監獄轉移至別處囚禁。判決還禁止穆哈瑪迪刑滿後出國兩年，這段期間也被禁止加入政治和社會組織，以及禁用智能手機。穆哈瑪迪去年11月在獄中絕食，抗議獄方不讓她和其他身體有狀況的囚犯接受醫療照護。

家人稱，這是穆哈瑪迪自2021年3月以來第5次被定罪，現時刑期總計為12年3個月。51歲的穆哈瑪迪因參與社會運動，反對強制婦女戴頭巾和死刑等，近21年間被捕13次並多次出入監獄，最近一次入獄為2021年11月。

2022年9月，伊朗庫德族女子因未戴好頭巾，在德黑蘭被宗教警察逮捕，在拘留所疑遭毆打重傷陷入昏迷，送醫不治。此案引發伊朗社會強烈反彈，爆發全國性示威，穆哈瑪迪也在獄中響應抗議運動。此外，穆哈瑪迪也兩度自獄中發布報告，揭露女性在獄中遭遇的性虐待事件，及監獄的不人道管理。

伊朗 監獄 諾貝爾

上一則

雨天樹下接電話 阿根廷20歲男遭雷劈 全身20%燒傷倖存

下一則

挪威暫停從台韓菲泰4國領養小孩 待調查出爐

延伸閱讀

美軍截獲伊朗援青年運動軍事物資 2海豹隊員落海、生死未卜

美軍截獲伊朗援青年運動軍事物資 2海豹隊員落海、生死未卜
以巴衝突外溢？伊朗空襲遜尼派軍事基地 2童死、3人傷

以巴衝突外溢？伊朗空襲遜尼派軍事基地 2童死、3人傷
中國「政治因素」抗議 台灣U20男排主辦權被取消

中國「政治因素」抗議 台灣U20男排主辦權被取消
伊朗疑供應葉門叛軍飛彈零件 美軍中途攔截

伊朗疑供應葉門叛軍飛彈零件 美軍中途攔截

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
德國國防部一份機密文件顯示，俄羅斯總統普亭明年恐對北約發動第三次世界大戰。(歐新社)

德國防部機密文件外洩 曝普亭明年5月恐發動「第三次世界大戰」

2024-01-16 00:26
諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

2024-01-15 09:42
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

2024-01-15 13:50
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37

超人氣

更多 >
走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子

走線人穿越圍牆的畫面太寫實 網無情：前途一片洗盤子
好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單

好市多五元烤雞 做成美味簡單的一周菜單
酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂

酷寒另類受災戶…特斯拉充不了電 車主苦等3小時抓狂
「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」

「繁花」火了 91歲爺叔為好劇本賣房 網讚「德藝雙馨」
華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案

華裔按摩女身中數刀慘死店中 警疑兇手連環作案