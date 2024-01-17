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美軍第三度襲擊 葉門叛軍襲希臘貨輪

編譯中心／綜合16日電
美軍在青年運動尚未發射反艦飛彈前就先將其摧毀。（路透）
美軍在青年運動尚未發射反艦飛彈前就先將其摧毀。（路透）

美軍在當地時間16日凌晨對由伊朗撐腰的葉門叛軍青年運動發動新一波打擊，摧毀青年運動準備發射的4枚反艦飛彈，但青年運動在16日下午發射反艦飛彈擊中一艘希臘貨船，所幸貨輪並沒有人員傷亡。

半島電視台報導，英國海事安全公司Ambrey於16日發布警報指出，「一艘懸掛馬耳他國旗、希臘所有的散貨船，據報在從紅海南部向北航行時遭到導彈襲擊。」

負責掌管中東美軍的美國中央司令部（CENTCOM）指出，美軍在當地時間16日凌晨4時15分左右，摧毀4枚準備從青年運動控制地區發射的反艦飛彈，是近日對青年運動的第三次襲擊。

同日下午1時45分左右，青年運動朝紅海南部發射一枚反艦飛彈，擊中一艘懸掛馬爾他國旗的希臘散裝貨輪「佐格拉菲亞號」（M/V Zografia）。

青年運動發言人薩雷亞（Yahya Sarea）發布聲明表示，青年運動16日用海軍飛彈「直接擊中」這艘準備駛向以色列的「佐格拉菲亞號」。

目前沒有人員受傷，希臘海運與島嶼政策部表示，該艘船隻遭到攻擊時正向北駛向蘇伊士運河，船隻仍可航行，將繼續原先航程。

自去年11月以來，青年運動襲擊了所謂與以色列有關的商船，擾亂海上貿易航線。青年運動稱，這起攻擊是回應以色列轟炸加薩。

葉門叛軍先前擄獲外國貨輪。（路透）
葉門叛軍先前擄獲外國貨輪。（路透）
美軍發射飛彈反擊葉門叛軍「青年運動」。（取材自Ｘ平台）
美軍發射飛彈反擊葉門叛軍「青年運動」。（取材自Ｘ平台）

以色列 伊朗 蘇伊士運河

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