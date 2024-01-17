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全球最安全航空 這家擊敗澳航奪冠 廉航捷星居首

編譯中心／綜合16日電
2024年全球最安全航空排名，紐西蘭航空奪冠。（路透）
2024年全球最安全航空排名，紐西蘭航空奪冠。（路透）

知名航空專業評鑑網站AirlineRatings.com，15日公布「2024年前25家最安全航空公司排名」，紐西蘭航空公司奪下排行榜冠軍，去年榜首澳洲航空（Qantas）則退居第2名，維珍澳洲航空公司（Virgin Australia）名列第3，台灣的長榮航空則位居第14名，是台灣唯一入選的航空公司。

AirlineRatings.com每年都會公布全球最安全航空公司名單，評估全球385家航空公司的飛行紀錄以及嚴重事故、最近的致命事故、行業領先的安全措施、專家飛行員培訓評估，以及每家航空公司機隊的年齡等。

而2024年全球航空安全評比，今年冠軍由紐西蘭航空奪冠，第2名澳洲航空，第3名是維珍澳洲航空。第4名至第10名依序是阿提哈德航空、卡達航空、阿聯酋航空、全日空航空、芬蘭航空、香港國泰航空和阿拉斯加航空。

第11名至第25名則分別是，北歐航空、大韓航空、新加坡航空、 長榮航空、英國航空、土耳其航空、 TAP葡萄牙航空、漢莎航空/瑞士航空集團、荷蘭皇家航空、日本航空、 夏威夷航空、美國航空、法國航空、加拿大航空集團和美國聯合航空公司。

另據中廣報導，AirlineRatings.com也選出20家「最安全的廉價航空公司」，結果澳洲捷星航空奪冠，二、三名依序是英國易捷航空、愛爾蘭瑞安航空，AirlineRatings.com指出「這些航空公司都擁有優秀的安全文化和較低事故率。」

「每日郵報」報導，受地形影響，紐西蘭機場的天氣變化莫測，例如威靈頓機場經常被評為全球風最大的機場之一，不過紐航飛行員依舊能確保乘客安全無虞，廣受讚揚。

AirlineRatings.com主編湯姆士指出，紐西蘭航空公司憑藉著「對安全的堅持」與「技術純熟的機師」贏得評審青睞，「他們在飛航安全的各方面都表現出色，從來不會忽視細節」。

湯姆士指出，所有入榜的航空公司都是業內的佼佼者，在安全、創新等方面處於領先地位，「也都有優秀的飛行安全文化和較低的飛行事故率」。

澳洲 長榮 新加坡

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