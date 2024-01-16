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傳北韓去年底火車墜山谷釀400死 遺體多到成立工作小組

編譯徐榆涵／即時報導
傳北韓去年底發生嚴重列車翻覆事件，造成至少400人死亡。圖為示意圖，非事發列車。（美聯社）
傳北韓去年底發生嚴重列車翻覆事件，造成至少400人死亡。圖為示意圖，非事發列車。（美聯社）

自由亞洲電台韓文版16日報導，北韓一輛從平壤出發的火車，去年12月26日行駛經咸鏡南道端川後，因為鐵路老舊與電力不足，導致在爬坡時翻覆，造成車上超過400人死亡，死傷慘重，北韓當局甚至為此設立「遺體處理工作小組」。

這輛列車從平壤出發開往終點站檢德全程須耗時13小時，途中經過端川站後，會再經過汝海津、泉谷、畓洞、架鷹（音譯）、廣泉、雲田共6站，隨後從東巖站開始坡度陡峭，並需要一路爬坡至東巖、水村、新坪、梨坡，最終鐵路海拔高達700公尺。

消息人士指出，事故當天，端川站附近下起大雪，當列車抵達坡度陡峭的東巖站後，車速便逐漸變慢，在準備進入更上坡的梨坡站時，列車最前方的電力車頭因電壓不足，導致列車倒退嚕。

他指出，儘管列車駕駛試圖緊急煞車，但是往後的列車因為重力加速度，一路向下滑行至前一站的新坪站，由於速度過快，列車隨後在轉彎處脫軌，後段車廂直接摔落山谷，列車持續下滑，其他車廂也一路在其他車站附近脫軌墜入山谷。

報導指出，連接在車頭後的兩節上等車廂並未脫軌，而是跟著電力機車一路從東巖站往後滑行至端川站，上等車廂管理人員倖存，但後面7節車廂旅客因墜落山谷，幾乎全數罹難，人數超過400人。

消息人士稱，部分獲救的重傷民眾被送往端川市立醫院，但由於缺乏抗生素和其他藥物等，並未得到治療，大多數都在院內垂死，而北韓當局也為此成立遺體處理專門小組。

北韓 平壤

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