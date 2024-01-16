英防相：5年內恐需應對俄、中、伊朗、北韓衝突

英國國防大臣夏普斯15日發表演說，他示警5年內世界恐需同時應對俄、中 、伊朗和北韓的衝突。（路透）

英國國防大臣夏普 斯（Grant Shapps）今天說，冷戰後的「和平紅利」時代已結束，世界各地衝突未來只會增加。他示警，五年內世界恐得面對多場涉及俄羅斯 、中國、伊朗和北韓的衝突。

夏普斯指出，冷戰時期，各國仍可預設自己是與理性行為者打交道，如今新崛起的敵意勢力卻遠較以往不穩定且不理性。面對伊朗、北韓等政權，過去足以阻卻戰爭的「相互保證毀滅」（Mutual Assured Destruction）策略恐已無效。

另一個令人擔憂的新因素是，如今面對的是相互連結更密切的對手。夏普斯舉例，伊朗的代理人在以色列、紅海製造混亂；俄羅斯與中國發展「無上限」的關係，並常態舉行聯合軍演；伊朗無人機和北韓彈道飛彈在俄羅斯侵略烏克蘭 戰爭扮演重要角色。

俄、中是擁有核子武器的強權，北韓則誓言擴大自身核武庫，伊朗持有的濃縮鈾純度更已達極接近核武等級的83.7%。

夏普斯說，有這樣的「好朋友們」，世界正變得越來越危險，沒有任何一場衝突是孤立現象；面對日益複雜的世界，沒有一個國家可承擔單獨行動的風險。就不同層面而言，2024年勢必是個轉折點。

夏普斯指出，2024年將是史上最盛大的民主選舉年，有權投票的各地民眾達全球近半人口。對烏克蘭來說，2024年可能是決定國家命運的一年。同時，眼看俄羅斯全面侵略烏克蘭迄今已近兩年，中國正評估西方還有多少耐心。

不同於西方部分人士主張烏克蘭宜考慮妥協換和平、或是西方不宜加碼軍援烏克蘭以避免各國政治經濟成本升高，夏普斯示警，事實上，讓俄羅斯總統普亭在侵烏戰爭獲勝，只會增加世界局勢進一步升級的風險。

他指出，這不只是因為普亭念茲在茲、要重建俄羅斯帝國，更是因為這相當於向世界各地潛在的侵略者示弱。

夏普斯日前宣布，英國將派遣2萬名武裝部隊人員，參加北約(NATO)自冷戰以來最大規模的演習之一，他表示，這是英國40年來對北約最大規模的部署，目的在為普亭入侵烏克蘭後構成的「威脅」提供「重要保證」。

夏普斯說，現在是新時代的開端，世界正從「戰後」向「戰前」時期過渡；理想主義年代已逝，取而代之是頑強的現實主義。甚至在冷戰結束，當西方各國允許自己在防衛事務領域自我感覺良好、認為盡可能削減防衛預算無妨，它們的對手正蓄積力量、調度資源，蠢蠢欲動。