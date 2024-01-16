秘魯外星人開箱 法醫鑑定4大材料拆穿真相

秘魯海關去年10月在首都利馬的機場查扣一個紙箱，裡面裝有兩具貌似外星人的遺體，身上還穿著安地斯傳統服裝。（路透）

路透報導，秘魯海關去年在某機場查獲神祕紙箱中裝有一對「外星人木乃伊」，如今秘魯法醫和司法鑑定研究所考古學專家出面證實，所謂外星木乃伊不過是人形玩偶，由紙、塑膠、金屬、動物與人類骨頭製成。

去年10月，秘魯首都某機場海關查扣神秘包裹，無法確認所有者，只知道收件人為墨西哥 人。開箱神秘包裹後竟然發現裝有兩具貌似外星生物的木乃伊遺體，後續當局交由法醫進行鑑定，不過已經引發多方媒體揣測其外星來源。

歷時三個多月，秘魯法醫與司法鑑定研究所考古學專家近日出面證實，所謂外星人木乃伊其實是由紙、塑膠、金屬、動物與人類骨頭人工合成，做得像木乃伊的樣子，「結論很簡單，它們是用地球動物骨頭製成的玩偶，使用的是現代合成膠水，不是西班牙人到達南美前的產物。」X光照也顯示，「外星人」那只有三根手指的手，其實來自於人類。「完全是虛構一場」。

去年9月，墨西哥不明飛行物學者莫桑（Jaime Maussan）在國會聽證會上展示兩具「外星人遺骸」，有著長形頭部和只有三根手指得雙手，震驚全球。他聲稱在2017年於秘魯發現，且遺骸距今約1000年，已知與任何已知物種無關。

事後許多專家出面闢謠根本是造假，很可能是結合人類木乃伊與動物部分製作而成，且肯定來自地球。