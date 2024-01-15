我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「白富美」涉前男友謀殺案 支付千萬和解

紐約市無雪紀錄有望終結 16日暫停換邊停車

紅海仍無寧日…貨輪之外 油輪也繞道 載石腦油赴台船隻受影響

編譯季晶晶／綜合外電
在美英聯手空擊葉門叛軍青年運動相關目標後，除貨輪外，也有愈來愈多油輪繞路避行紅海南端。示意圖。（路透）
在美英聯手空擊葉門叛軍青年運動相關目標後，除貨輪外，也有愈來愈多油輪繞路避行紅海南端。示意圖。（路透）

周一，至少又有六艘油輪避行紅海南端，因為在美國和英國聯手空襲葉門叛軍「青年運動」相關目標後，這條能源運輸的重要航線受到的干擾增加。

油輪組織INTERTANKO表示，駐在巴林、美國領導的聯合海上部隊（CMF）上周五在美英打擊青年運動後警告所有船隻，這幾天都避開紅海南端的曼德海峽。此前，避行紅海的主要是貨輪，12月的油輪運輸量基本上沒有變化。

但自從CMF發布警告以來，愈來愈多油輪也開始繞路避過該區，通過蘇伊士運河石油供應被干擾中斷的可能性增加。

根據路透統計，周一有六艘油輪改變航向，這使得美英開始打擊行動開始後，至少有15艘油輪改變航向。Torm Innovation、Proteus Harvonne和Alfios I等油輪似已遠離蘇伊士運河，選擇繞行非洲好望角前往歐洲和美國的更長航線。Pacific Julia和STI Topaz也直奔好望角航線。

Octa Lune油輪於1月12日在紅海北部掉頭迴轉，目前已返回地中海，船上載有一批要運往台灣的石腦油。

油輪船東，包括Torm、Hafnia和Stena Bulk在內，表示將從周五起避開曼德海峽，Euronav則重申暫停行經紅海。

花旗集團分析師指出，此一干擾迫使海上石油庫存增加3,500萬桶，間接造成市場緊縮。油價上周勁揚2%，以應對該區不斷升溫的衝突，但因為對石油生產並無直接影響，油價漲幅可能受限，周一油價走低。

青年運動周一表示，僅管遭美英打擊，但仍將繼續發動襲擊，並於周一在亞丁灣以一枚反艦彈道飛彈襲擊了一艘載鋼鐵產品的美國的乾散貨運。

石油 油價 蘇伊士運河

上一則

美散裝輪在亞丁灣被胡塞飛彈命中 美政府建議避走紅海

下一則

金正恩籲修憲把「南韓列頭號敵對國」廢除多個兩韓交流機構

延伸閱讀

美散裝輪在亞丁灣被胡塞飛彈命中 美政府建議避走紅海

美散裝輪在亞丁灣被胡塞飛彈命中 美政府建議避走紅海
美貨船於葉門外海遇襲 青年運動坦承發射飛彈

美貨船於葉門外海遇襲 青年運動坦承發射飛彈
不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下

不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下
美軍：葉門青年運動以導彈攻擊美驅逐艦 遭美擊落

美軍：葉門青年運動以導彈攻擊美驅逐艦 遭美擊落

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

2024-01-15 13:50
諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

2024-01-15 09:42

超人氣

更多 >
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交
北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 

北極風暴席捲 9500萬人受衝擊 恐出現危險低溫 部分地區零下30℉ 
畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司

畢業10年的「北大校花」曝近況 返鄉賣臭豆腐 賣到成立公司