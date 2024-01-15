我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市無雪紀錄有望終結 16日暫停換邊停車

太浩湖發雪崩警告 雪場兩小時炸雪逾20次

美散裝輪在亞丁灣被胡塞飛彈命中 美政府建議避走紅海

編譯劉忠勇／綜合外電
美商散裝航運商 Eagle Bulk Shipping證實，他們旗下Gibraltar Eagle 被一枚拋射體（projectile）擊中，貨艙受到一定損失，後來該船駛離該地區。船上載的是鋼品。（美聯社）
美商散裝航運商 Eagle Bulk Shipping證實，他們旗下Gibraltar Eagle 被一枚拋射體（projectile）擊中，貨艙受到一定損失，後來該船駛離該地區。船上載的是鋼品。（美聯社）

葉門叛軍「青年運動」（或譯胡塞）周一發射反艦飛彈，命中一艘美國散裝貨輪，凸顯這條世界上最重要的貿易通道在美軍聯軍護衛下仍然風險太大。

美軍中央司令部在社交媒體平台X發文說，當地時間下午4點左右，懸掛馬紹爾群島國旗的散裝貨輪 Gibraltar Eagle在亞丁灣遭到襲擊，沒有人員受傷，船隻並未出現重大損壞，且正繼續航行。

美國運輸部周一已向美國商船發出警告，要求避免航行當地，等候進一步通知。

過去幾天，美國和英國軍隊轟炸胡塞組織在葉門的目標。胡塞組織已證實這次攻擊是他們所為，並表示除了和以色列相關的船隻外，也將美英兩國的商船和軍艦列為攻擊對象。胡塞組織發言人表示，只要以色列繼續進犯加薩，他們將繼續在紅海發動攻勢。

美商散裝航運商 Eagle Bulk Shipping證實，他們旗下Gibraltar Eagle 被一枚拋射體（projectile）擊中，貨艙受到一定損失，後來該船駛離該地區。船上載的是鋼品。

全球最大的國際航運協會Bimco依據美國海軍中央司令部的建議，在 LinkedIn發布航行警告，並提醒目前不穩定的情況可能會持續「一段時間」。

船隻通過紅海的戰爭險成本不斷攀升，形成商船又一阻礙 。彭博引述知情人士報導，承保業者裁員每桶要求相當於船隻價值的0.75%至1%，作為通過紅海的保費。僅僅幾週前，保費報價大約只有目前的十分之一。

也就是說，若一艘價值1億美元新船的戰爭保費為1%，等於僅為了穿越紅海和亞丁灣就得支付100萬美元。

胡塞繼續在紅海發動攻擊，也形成供應瓶頸又一風險，且不利通膨降溫，還可能引發美國及其盟國繼續實施報復。原油價格和公債看漲。

據Saba通訊社報導，葉門政府批評胡塞組織的行徑，並呼籲將胡塞列為恐怖組織，並指責胡塞利用巴勒斯坦人的苦難遂行自身的政治目的。

保費 以色列 加薩

上一則

日政府發言人說台灣是重要朋友 對中國的抗議：不便多說

下一則

紅海仍無寧日…貨輪之外 油輪也繞道 載石腦油赴台船隻受影響

延伸閱讀

美貨船於葉門外海遇襲 青年運動坦承發射飛彈

美貨船於葉門外海遇襲 青年運動坦承發射飛彈
葉門民兵飛彈擊中美貨輪 美軍中央司令部：船體受損

葉門民兵飛彈擊中美貨輪 美軍中央司令部：船體受損
英國安全機構：1艘美國貨船在葉門外海被飛彈擊中

英國安全機構：1艘美國貨船在葉門外海被飛彈擊中
不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下

不會比疫情嚴重 彭博指車廠面臨「紅海風險」可控 但車價恐居高不下

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
諾亞·阿伽瑪尼在音樂節遭哈瑪斯武裝分子擄走、哭喊救命的影片震驚世人。(擷自X平台)

她還在世嗎？中以混血女連2日現身哈瑪斯人質影片

2024-01-15 13:50
諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

2024-01-15 09:42

超人氣

更多 >
施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責

施明德辭世／一生情史豐富 奉行不主動、不拒絕、不負責
降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果

降低膽固醇 心臟科醫生建議吃這3種蔬果
紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金

紐約老年移民「社交孤立」 一生低薪沒儲蓄也無社安金
紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷
賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交

賴清德才當選總統 諾魯宣布與中華民國斷交