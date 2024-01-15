曾躍升全球富國 諾魯靠磷礦致富 過去的「太平洋科威特」如今瀕臨破產

諾魯過去曾靠開採磷礦致富，但磷礦枯竭後諾魯經濟崩潰。（美聯社）

諾魯 15日宣布與台灣斷交，改與中國建交。日經亞洲報導，這個面積21平方公里（約台北市十三分之一）、人口1萬多人的太平洋國家，過去曾靠開採鳥糞堆積、化石化形成的磷礦致富，還被譽為「太平洋上的科威特」，躍升全球最富國之一。然而，由於過於仰賴單一經濟來源，隨著磷礦礦藏枯竭，諾魯的經濟也崩潰。

日經亞洲形容，諾魯是個經濟「缺乏B計畫的國家」。諾魯1907年起開始開採磷礦，政府在1968年獨立後全面接收採礦權。磷礦價格在1970年代從每噸10美元漲到65美元，且當時諾魯人均國內生產毛額（GDP）達5萬美元。

然而，諾魯磷礦礦藏在20世紀末枯竭，該國發現自己受到破產 危機和約30%的失業率夾擊。為了賺取外匯，諾魯試圖成為避稅天堂，但受美國和經濟合作暨發展組織（OECD）批評而停止。諾魯一度被描述成幫俄羅斯黑幫和其他人洗錢的流氓國家。

現在，諾魯透過捕魚許可證獲得收入，並收留希望前往澳洲 定居的各國難民賺取外匯。亞洲開發銀行估計，這筆由澳洲資助的生意會推動諾魯GDP每年成長10%。不過，路透報導，澳洲計畫隨著時間的推移逐步關閉諾魯的難民收容中心。

目前澳洲提供諾魯警務支持，並且是主要援助捐助國，在2023年提供諾魯4,600萬澳元（約台幣9.6億元）的發展援助。