葉門叛軍遭襲 美：仍有2/3戰鬥力

美方透露，先前空襲葉門境內「青年運動」叛軍任務已達目標，但叛軍還有三分之二戰鬥力；圖為青年運動成員。（歐新社）

美軍13日清晨以驅逐艦「卡尼號」發射多枚戰斧飛彈，打擊葉門叛軍「青年運動」一個雷達站。美英機艦已於11、12日空襲青年運動在葉門境內近30個據點，美方首份詳細戰果評估指稱，約擊毀其中九成目標，但對方用飛彈或無人機攻擊紅海商船的能力仍保有三分之二。

美國總統拜登 政府與盟國正試圖遏止青年運動侵擾紅海航道、嚇阻對方反擊並防止區域衝突擴大。美軍聯合參謀部作戰主任席姆斯日前說，先前空襲任務已達目標，削弱青年運動再發動大規模無人機與飛彈協同攻擊的能力。

美國中央司令部表示，美軍機艦和潛艦11日在青年運動控制的16個據點擊中60多個目標，包括指揮和控制中心、彈藥庫、發射系統和生產設施。席姆斯再表示，美英最初襲擊的30分鐘到一小時後，對另外12個據點發動第二波襲擊。

兩位匿名美方官員說，雖透過150多枚精準彈藥打擊青年運動的飛彈和無人機相關目標，卻只毀損該組織二至三成攻擊力；找出青年運動目標位置也較以往困難，近年歐美情報圈未投入大量資源蒐集青年運動防空系統、指揮樞紐、彈藥儲存和軍備生產設施位置。

拜登說，美方已向支持青年運動的伊朗 私下傳遞訊息，並說有信心美國已做足準備。拜登政府雖在2021年將青年運動從國務院 「外國恐怖組織」清單移除；但他認為該叛軍現在算恐怖組織。

美軍中央司令部說，13日空襲雷達站是11日首波襲擊的後續行動。當天稍晚，青年運動盟友的軍事消息人士告訴法新社，紅海港口城市荷台達近郊有一處青年運動用於發射火箭的據點受攻擊，但五角大廈官員聲稱，這並非美方所為。