哈瑪斯警告許多人質恐近日罹難 歸咎以色列領導層
巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯旗下軍事部門發言人烏貝達今天警告，被哈瑪斯挾持到加薩走廊的許多人質很可能已經罹難，並將他們這樣的命運歸咎於以色列領導階層。
路透社報導，在以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突進入100天之際，數週不曾露面的哈瑪斯武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）表示，許多人質「恐怕已經遇害」。
法新社報導，烏貝達在電視播出的聲明中說：「近數週來許多敵方人質和被關押者變成命運未卜...拜猶太復國主義者侵略之賜。」
「最可能情況是，他們當中許多人最近遇害，其餘的人每個小時都身處極大危險之中，敵方領導層和敵軍得負完全責任。」
烏貝達表示，哈瑪斯的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）盟友已經通知哈瑪斯，未來幾天內將對以軍「擴大攻擊」。
「抵抗軸心」是伊朗40年來為反抗以色列和美國在中東的勢力而建立的軍事聯盟，該聯盟在這次危機中首次在多個戰線上同時動員起來。
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