我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

民進黨前主席施明德 83歲生日凌晨辭世

哈瑪斯警告許多人質恐近日罹難 歸咎以色列領導層

中央社／加薩走廊14日綜合外電報導

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯旗下軍事部門發言人烏貝達今天警告，被哈瑪斯挾持到加薩走廊的許多人質很可能已經罹難，並將他們這樣的命運歸咎於以色列領導階層。

路透社報導，在以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突進入100天之際，數週不曾露面的哈瑪斯武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）表示，許多人質「恐怕已經遇害」。

法新社報導，烏貝達在電視播出的聲明中說：「近數週來許多敵方人質和被關押者變成命運未卜...拜猶太復國主義者侵略之賜。」

「最可能情況是，他們當中許多人最近遇害，其餘的人每個小時都身處極大危險之中，敵方領導層和敵軍得負完全責任。」

烏貝達表示，哈瑪斯的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）盟友已經通知哈瑪斯，未來幾天內將對以軍「擴大攻擊」。

「抵抗軸心」是伊朗40年來為反抗以色列和美國在中東的勢力而建立的軍事聯盟，該聯盟在這次危機中首次在多個戰線上同時動員起來。

哈瑪斯 以色列 加薩

上一則

北韓官媒：受俄外交部長邀請 外長崔善姬將赴俄羅斯「進行3天訪問」

下一則

WEF前夕商討烏克蘭和平方案 83國參加國安顧問會議

延伸閱讀

以哈戰爭100天激戰持續 加薩已近2.4萬死

以哈戰爭100天激戰持續 加薩已近2.4萬死
飢荒逼近 UN機構批加薩戰爭「汙辱人性」籲商業界送物資解燃眉之急

飢荒逼近 UN機構批加薩戰爭「汙辱人性」籲商業界送物資解燃眉之急
以哈衝突百日 內唐亞胡禁巴人重返北加薩 將關閉加薩與埃及唯一通道

以哈衝突百日 內唐亞胡禁巴人重返北加薩 將關閉加薩與埃及唯一通道
以哈戰爭邁入百日仍無結束跡象 5大重點一次看

以哈戰爭邁入百日仍無結束跡象 5大重點一次看

熱門新聞

閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
考古學家近期在亞馬遜地區發現一座有數千年歷史的巨大古城市遺跡，該遺跡有複雜的道路網絡、住宅區和溝渠等設施，且比其他他們所知的亞馬遜遺跡都還要古老。（擷取自X）

亞馬遜雨林驚見數千年古城 學者：將推翻對亞馬遜文明舊認知

2024-01-12 11:29
印尼外交部長勒特諾（中）；攝於去年12月。（路透）

印尼：準備好和東南亞國家合作 達成南海行為準則

2024-01-09 04:33
南韓廉航德威航空的波音737-800客機10日晚間準備著陸時，因為鳥擊導致引擎著火，讓乘客度過了極端恐懼的大約20分鐘，情況所幸最後平安著陸，沒有傳出人員受傷。（照片翻攝：YouTube / YTN）

空中驚魂20分鐘 南韓廉航波音737降落遇鳥擊 引擎火花四濺照亮夜空

2024-01-11 05:37
汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
沙國礦產和工業部長科拉耶夫。（路透）

沙國估計礦產資源價值高達2.5兆美元 將引進外資開採

2024-01-11 00:35

超人氣

更多 >
微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣

微博之夜紅毯 楊冪「旗袍開高衩到腿根」…比美劉詩詩、唐嫣
一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？

一手牽唐嫣、一手牽辛芷蕾 胡歌被問：寶總你的水能端平嗎？
朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」

朱立倫該辭黨主席？媒體人：一點道理都沒有 戰犯是「他」
前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異

前妻最懂？湯姆克魯斯新戀情 妮可基嫚竟覺得超詭異
美國麥當勞承諾「漢堡會愈來愈大」雙層大麥克要回來了

美國麥當勞承諾「漢堡會愈來愈大」雙層大麥克要回來了