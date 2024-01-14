哈瑪斯警告許多人質恐近日罹難 歸咎以色列領導層

巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯 旗下軍事部門發言人烏貝達今天警告，被哈瑪斯挾持到加薩 走廊的許多人質很可能已經罹難，並將他們這樣的命運歸咎於以色列 領導階層。

路透社報導，在以色列和哈瑪斯（Hamas）衝突進入100天之際，數週不曾露面的哈瑪斯武裝支翼艾茲丁．卡薩姆旅（Izz el-Deen Al-Qassam Brigades）發言人烏貝達（Abu Obeida）表示，許多人質「恐怕已經遇害」。

法新社報導，烏貝達在電視播出的聲明中說：「近數週來許多敵方人質和被關押者變成命運未卜...拜猶太復國主義者侵略之賜。」

「最可能情況是，他們當中許多人最近遇害，其餘的人每個小時都身處極大危險之中，敵方領導層和敵軍得負完全責任。」

烏貝達表示，哈瑪斯的「抵抗軸心」（Axis of Resistance）盟友已經通知哈瑪斯，未來幾天內將對以軍「擴大攻擊」。

「抵抗軸心」是伊朗40年來為反抗以色列和美國在中東的勢力而建立的軍事聯盟，該聯盟在這次危機中首次在多個戰線上同時動員起來。