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北韓試射彈道飛彈 南韓軍方：不排除為新型飛彈測試

中央社／首爾14日專電
北韓今天試射飛彈，推測為一枚中程彈道飛彈，南韓軍方指出，這次試射飛彈可能使用北韓當局不久前聲稱完成測試的固態燃料引擎，有助提升北韓突襲能力。圖為1月14日，人們在首爾的一個火車站觀看播放新聞的電視螢幕，其中播放了朝鮮導彈試驗的檔案片段。（美聯社）
北韓今天試射飛彈，推測為一枚中程彈道飛彈，南韓軍方指出，這次試射飛彈可能使用北韓當局不久前聲稱完成測試的固態燃料引擎，有助提升北韓突襲能力。圖為1月14日，人們在首爾的一個火車站觀看播放新聞的電視螢幕，其中播放了朝鮮導彈試驗的檔案片段。（美聯社）

北韓今天試射飛彈，推測為一枚中程彈道飛彈（IRBM），南韓軍方指出，這次試射飛彈可能使用北韓當局不久前聲稱完成測試的固態燃料引擎，有助提升北韓突襲能力。

南韓合同參謀本部表示，北韓在當地時間今天下午2時55分，從平壤一帶向東海進行飛彈試射，推測為一枚中程彈道飛彈，約飛行1000公里後落於東海；南韓軍方發現北韓發射飛彈後立即進行追蹤，並與美國、日本緊密交換相關資訊。

今天是北韓今年以來首次發射彈道飛彈，距離去年12月18日發射洲際彈道飛彈（ICBM）僅相隔27天。

韓聯社引述軍方說法指出，北韓去年11月聲稱在固態燃料引擎試驗中取得成果，這次試射可能在測試採用固態燃料引擎的新型IRBM。使用固態燃料引擎可使發射飛彈時省去注入液體燃料的過程，也可拉長射程，有助提高突襲攻擊能力。

南韓國防部長申源湜日前曾向媒體表示，情報顯示北韓當局持續進行試射IRBM的準備工作，可能在今年初進行進行試射，最快不排除安排在1月中旬。

專家指出，今天試射飛彈射程並不長、飛行時間也短，很有可能是為確保發射穩定性調整了推進力，之後進行試射的飛行時間可能大幅增長，並預期北韓今年內將再多次進行測試。

南韓合同參謀本部譴責北韓試射飛彈是深刻影響朝鮮半島和平穩定的威脅及明確挑釁行為，再次強調會透過穩固的韓美同盟防禦體系，維持可以壓倒性應對任何挑釁的能力。

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