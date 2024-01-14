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日本能登災區降大雪 慈濟前進穴水町煮熱食送暖

中央社／東京14日專電
日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，台灣除了政府和民間動員募資外，在地台僑社團更是以行動送暖。台灣佛教慈濟事業基金會13日特地前往災區穴水町，供應熱食給民眾。（石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆提供）
日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，台灣除了政府和民間動員募資外，在地台僑社團更是以行動送暖。台灣佛教慈濟事業基金會13日特地前往災區穴水町，供應熱食給民眾。（石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆提供）

日本能登半島元旦發生規模7.6強震後，台灣除了政府和民間動員募資外，在地台僑社團更是以行動送暖，近日前進災區穴水町煮熱食提供給災民，並向當地醫院捐贈目前急需的N95口罩，預防疫病傳染。

石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆表示，強震發生後，協會和台灣民間委託捐贈的物資陸續送抵災區，協會為此特地設立了救援物資集中處，近期也有日台友好議員協議會會長、名古屋市議員藤田和秀等人專程從名古屋送來物資，希望協助送進災區，向災區傳達的善心源源不絕。

能登半島強震目前已經造成220人死亡、23人依舊下落不明，災區降下大雪，不僅延誤搜索工作，也讓避難所的民眾生活更加艱難。台灣佛教慈濟事業基金會昨天特地前往災區穴水町，供應熱食給民眾。

陳文筆受訪表示，慈濟出動14名義工在昨天清晨開車前往穴水町，有些人從東京、大阪，甚至遠從台灣趕來送愛心。受積雪影響，原本40分鐘的車程開了將近2個半小時，總算抵達穴水町的避難所，提供中華丼等熱騰騰的食物讓約300人飽餐。

他表示，提供熱食的志工活動今天也在兩處避難處進行，預料將持續至1月底。除了穴水町之外，也希望能朝更需要協助的輪島市、珠洲市災區挺進。

此外，石川縣部分避難所傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫的消息，陳文筆表示，為此特別捐贈8大箱N95口罩給穴水醫院院長島中公志，協助災區防疫。

強震發生迄今2週，日本首相岸田文雄今天首度前往災區，視察避難所情況。他在上午10時半後抵達航空自衛隊的輪島分屯基地，鼓勵當地救助活動，隨後前往輪島中學的避難所視察，聽取有關衛生環境的相關說明。

當地媒體報導，避難所員工向岸田表示，由於衛生情況逐漸惡化，當地漸漸傳出傳染病，包括流感、COVID-19，以及諾羅病毒等。岸田對工作人員的付出表示敬意與謝意，並表示將加強中央與地方政府的合作。

能登半島發生強震後，石川縣部分避難所傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）...
能登半島發生強震後，石川縣部分避難所傳出COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫的消息，台僑社團特別捐贈8大箱N95口罩給穴水醫院院長島中公志（前排右1），協助災區防疫。（石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆提供）
日台友好議員協議會會長、名古屋市議員藤田和秀（左）等人專程從名古屋送來物資，委託...
日台友好議員協議會會長、名古屋市議員藤田和秀（左）等人專程從名古屋送來物資，委託石川縣台灣交流促進協會送進能登強震災區，由理事長陳文筆（中）收取。（石川縣台灣交流促進協會理事長陳文筆提供）

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