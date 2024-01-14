恐迎強震後最大降雪 日本能登災區近2萬人持續避難

日本石川縣能登半島1月1日發生強震，至今共221人不幸罹難，且災後兩週仍有近2萬人在各避難所持續過著避難生活。日本氣象協會提醒，能登半島接下來恐面臨強震後最大降雪。（歐新社）

日本 石川縣能登半島1月1日發生強震，至今共221人不幸罹難，且災後兩週仍有近2萬人在各避難所持續過著避難生活。日本氣象協會提醒，能登半島接下來恐面臨強震後最大降雪。

日本放送協會（NHK）及產經新聞報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級地震 ，石川縣政府表示，截至今天下午2時止，已確認縣內共221人罹難，分別是珠洲市99人、輪島市88人、穴水町20人、能登町6人、七尾市5人、志賀町2人及羽咋市1人。

其中疑為「災害關聯死」共13人，分別是珠洲市6人、能登4人及輪島市3人。另外至少有1015人受到輕重傷、24人失聯。

石川縣政府表示，截至今天下午2時止，共有1萬9014人在縣內的389處避難所生活。為提供受災高齡者及孕婦等更好的避難環境，石川縣政府正推動讓這些人跟其家人可以入住旅館或飯店等地進行「二次避難」。

而在水電部分，截至今天下午2時止，石川縣內仍有約5萬5500個家持續停水。經濟產業省表示，石川縣內目前仍有逾9000個家戶停電。

災區正面臨降雨及降雪的嚴寒天氣，日本氣象協會提醒，以北海道及北陸地方為主的地區，到16日將受到強烈寒流影響，可能出現警報級大雪及暴風。

在降雪部分，預測到17日中午12時止的72小時累計降雪量，包括北陸地方、東北地方及北海道的部分地區可能超過80公分；新潟縣內海拔較高地區也可能超過100公分。

災區所在的能登地方被預測72小時累計降雪量可能達30公分到50公分，將是元旦強震後最大一場雪。

在暴風部分，15日北海道最大風速可能達每秒35公尺、東北及北陸地方也可能達每秒30公尺；16日上述地方最大風速仍可能達每秒25公尺到35公尺，暴風等級堪比颱風威力。