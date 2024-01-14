14日已發生超過25場火災 澳洲西部森林大火 數百消防員出動

數以百計消防員今天在澳洲西澳州首府伯斯附近與失控的森林大火搏鬥，當局敦促火場附近居民撤離。圖為去年12月22日，澳洲西澳州發生叢林大火，消防隊員正在撲滅悶燒的樹木。（歐新社資料照）

數以百計消防員今天在澳洲 西澳州（Western Australia）首府伯斯（Perth）附近與失控的森林大火搏鬥，當局敦促火場附近居民撤離。

路透社報導，消防部門表示，這個幅員廣闊的州今天發生超過25場森林大火，伯斯以北約60公里的鄉村郡金金（Gingin）和附近的奇特林（Chittering），面臨大火快速蔓延的危險。

由於聖嬰現象，加上與颶風、乾旱、熱浪 和野火等事件相關的事件，澳洲正處於高風險森林火災季節。

西澳州消防和緊急救援署（Department of Fire and Emergency Services）發言人表示，240名消防員正在撲滅大火，目前火災處於緊急級別，這是最高威脅級別。

西澳州消防和緊急救援署在官網表示：「如果道路暢通，請立即前往更安全的地方。」

昨天爆發的大火已燒毀了417公頃（1030 英畝）的森林。

澳洲天氣預報員今天發布熱浪警報，西澳州部分地區出現「極端火災危險」。

根據天氣預報數據，伯斯預計最高氣溫為攝氏35度，比該市1月份平均最高溫 高出3度以上。