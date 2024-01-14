14日已發生超過25場火災 澳洲西部森林大火 數百消防員出動
數以百計消防員今天在澳洲西澳州（Western Australia）首府伯斯（Perth）附近與失控的森林大火搏鬥，當局敦促火場附近居民撤離。
路透社報導，消防部門表示，這個幅員廣闊的州今天發生超過25場森林大火，伯斯以北約60公里的鄉村郡金金（Gingin）和附近的奇特林（Chittering），面臨大火快速蔓延的危險。
由於聖嬰現象，加上與颶風、乾旱、熱浪和野火等事件相關的事件，澳洲正處於高風險森林火災季節。
西澳州消防和緊急救援署（Department of Fire and Emergency Services）發言人表示，240名消防員正在撲滅大火，目前火災處於緊急級別，這是最高威脅級別。
西澳州消防和緊急救援署在官網表示：「如果道路暢通，請立即前往更安全的地方。」
昨天爆發的大火已燒毀了417公頃（1030 英畝）的森林。
澳洲天氣預報員今天發布熱浪警報，西澳州部分地區出現「極端火災危險」。
根據天氣預報數據，伯斯預計最高氣溫為攝氏35度，比該市1月份平均最高溫高出3度以上。
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