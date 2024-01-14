以巴戰100天奪2.3萬人命 5大現象不能再無視

以哈戰爭至今已開戰100多天，仍未有結束的跡象；圖為以色列對加薩走廊附近醫院旁的建築物發動襲擊，巴勒斯坦人驚魂未定。（美聯社）

以色列 和巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）去年10月7日爆發戰爭，14日滿100天。這場戰爭為中東局勢帶來衝擊，目前未見結束跡象。以下是美聯社整理以哈戰爭百日的5大重點。

過去的以色列 不復存在

統治加薩 走廊的哈瑪斯去年10月7日成功避開以色列當局眼目，發動跨境突襲，粉碎了以國民眾對政府領導人的信任。以色列當局對加薩發動的反擊行動雖獲民間力挺，但社會仍陷入嚴重創傷。

歷史學家塞吉夫（Tom Segev）指出，這場戰爭對以色列的衝擊恐持續多年，甚至好幾個世代。以色列遭到突襲，加上未能救回遭劫人質，讓民眾普遍有被背叛的感覺，對政府缺乏信心。

加薩遭以猛轟 面目全非

自哈瑪斯2007年接管加薩地區以來，當地早已因以色列和埃及的封鎖而處境艱難。如今在以軍猛烈攻擊下，更是面目全非。

加薩衛生部指出，死亡人數已超過2萬3000人，約占這塊巴勒斯坦領土人口的1%。另有數以千計的人失蹤或身受重傷，逾8成人口流離失所。

聯合國估計，加薩約1/4人口面臨饑荒問題。當地36家醫院只有15家仍勉強營運，醫療系統瀕臨崩潰。聯合國人道組織直指，「加薩已變得不宜居住」。

以哈戰爭衝擊 層面更廣

以哈戰爭的衝擊波及整個中東地區，恐升級為更廣泛的衝突，引發以美國為首的聯盟對抗伊朗撐腰的武裝團體。

幾乎就在哈瑪斯發動攻擊後，黎巴嫩境內、有伊朗撐腰的真主黨（Hezbollah）武裝分子隨即也對以色列展開攻擊，引發以軍報復性回擊。

與此同時，伊朗支持的葉門叛軍青年運動（Houthi）對航經紅海的民間貨船發動一連串攻擊。伊朗支持的武裝組織也對伊拉克和敘利亞境內美軍展開攻擊。美國已派遣軍艦前往地中海和紅海，以控制局勢。

美國和英國軍方11日深夜對葉門青年運動目標物展開轟炸，青年運動矢言報復，升高衝突擴大的可能性。

巴勒斯坦人 以不能再無視

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）在任期間，一再試圖擱置巴勒斯坦議題，拒絕各種和平方案，導致加薩和約旦河西岸由不同的政府分治，前者由哈瑪斯統治，後者由巴勒斯坦自治政府掌管。

另一方面，內唐亞胡試圖推動與其他阿拉伯國家關係正常化，欲藉此孤立巴勒斯坦，施壓他們接受遠離獨立夢想的安排。

如今以巴衝突再度成為全球焦點。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）說：「過去100天痛苦的局勢發展，已毫無疑問證明，不能再忽略巴勒斯坦議題和巴勒斯坦人民。」

以哈戰後計畫 付之闕如

隨著戰事拖延、死亡人數增加，目前沒有明確跡象顯示，這場戰爭將於何時結束，或之後會有什麼樣的發展。

以色列強調，加薩的未來沒有哈瑪斯的一席之地。哈瑪斯則說，以色列是癡人說夢。

美國和國際社會希望由重振後的巴勒斯坦自治政府統治加薩，並朝兩國方案邁進，但以色列反對。以色列希望維持在加薩長期駐軍，美國則不願以色列再次占領加薩。

重建戰後家園曠日費時，物資要如何從有限的通道運抵當地？在家破人亡的情況下，加薩民眾在漫長的重建過程中，將棲身何處？這些問題都還沒有明確答案。