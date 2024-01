英國前首相特拉斯 (Liz Truss)今天在社群媒體 X(前身推特)發文,祝賀台灣民進黨總統候選人賴清德 勝選。

特拉斯表示:「恭喜我的朋友副總統賴清德,在台灣總統大選拿下勝利。至關重要的是,這個在自由前線的民主國家蓬勃發展。」

她還指出:「我們必須盡一切努力,確保台灣能夠保衛自身。」

Congratulations to my friend Vice President @ChingteLai on his victory in Taiwan’s Presidential election.



It is vital that this democracy on the frontier of freedom thrives.



We must do all we can to ensure Taiwan is able to defend itself. pic.twitter.com/DS8IbaY9Hd