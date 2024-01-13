報復美英空襲 葉門叛軍射反艦飛彈 刺激油價飆升4%

葉門叛軍青年運動的數千名支持者12日舉行集會，抗議美英聯合對該組織營地進行報復性空襲。（新華社）

美國將領指出，葉門什葉派激進團體「青年運動」（Huthis）12日發射1枚反艦彈道飛彈，以報復美國和英國針對這個伊朗 撐腰叛軍組織的攻擊。

中央社引述法新社報導，美軍參謀首長聯席會議行動主任席姆斯陸軍中將（Douglas Sims）表示，「我們知道，他們為了報復至少發射1枚飛彈，」但未擊中船艦。

他談到「青年運動」時表示：「他們的措辭相當強烈、相當高張。我預期他們會嘗試某種報復手段。」

席姆斯表示，美國和英國針對近30個據點進行空襲，目前仍在評估造成的損失，預計傷亡人數不會很高。

美國總統拜登12日指出，若「青年運動」持續在紅海攻擊船隻，他們將對這個叛軍組織發動新的攻擊行動。

此外，歐盟 內部數周前已開始流傳一份相關提案，數名歐洲外交官表示，歐盟國家16日將就成立海軍任務協助保護紅海航運的計畫進行首場討論。

不過，西班牙國防部長羅布雷斯（Margarita Robles）12日說，西班牙將不會參與歐洲聯盟（EU）為了協助保護紅海航運而可能出動的海軍任務。

羅布雷斯說，「我們還不知道歐盟是否會執行一項新任務」，但如果是的話，「西班牙不會參加在紅海的行動，因為（我們）已經參與了17項任務」。

此外，一位義大利 政府消息人士透露，美國及英國先前聯手對「青年運動」的目標發動攻擊，羅馬婉拒加入行動，理由是義大利對於紅海傾向採取「降溫」政策。

這名人士還說，義大利政府若要參與任何軍事行動，也有必要取得國會支持，因此不可能在短時間內獲得同意。

據報導，因為美國和英國軍隊對在紅海攻擊船隻且獲伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」發動空襲，引發人們更加擔憂主要原油產區中東的區域衝突擴大，導致國際油價12日飆升4%。

瑞典的北歐斯安銀行（SEB AB）首席大宗商品分析師席爾卓普（Bjarne Schieldrop）指出，「油市投資人擔心的是，中東是否正走在一條衝突不斷升溫且不可預測的道路上，到了某個時候石油供應終究確實會減少」。