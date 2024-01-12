參戰非洲盃登機就出狀況…甘比亞國足搭機險死 教練：氧氣面罩沒掉下來

甘比亞國家足球隊10日在首都班竹登機，準備飛往象牙海岸參加非洲盃。（美聯社）

美國CBS報導，甘比亞國家足球 隊教練聖菲特（Tom Saintfiet）透露，他和國家隊隊員10日搭乘牙海岸航空（Air Côte d'Ivoire）包機飛往象牙海岸，準備參加非洲國家盃，在飛機內缺氧身陷險境。他說，有些隊員在機上氧氣供應失效後已失去意識，他們當時快要死掉，氧氣面罩根本就沒有掉下來。飛行員最後決定返航。

甘比亞足協在一份聲明表示，「初步調查顯示，飛機當時發生機艙失壓和缺氧。不過，象牙海岸航空技術團隊正進一步評估狀況，以確認導致機艙失壓的原因」。

聖菲特向美國體育頻道ESPN描述當時令人毛骨悚然的狀況。他說：「我們當時真的快要死掉。飛機上沒有氧氣，所有人都睡著了，變得有點失去意識。飛行員在飛行九分鐘後決定返航以挽救我們的生命。根本沒有氧氣面罩掉下來…我當時已經準備好為甘比亞而死，但是是準備好在足球場上這麼做，而不是場外。」

甘比亞國足後衛揚科（Saidy Janko）也在社交媒體Instagram分享當時遭遇，指出隊友在起飛後不久就失去意識。他寫道：「我們一登機就注意到機艙裡非常炎熱，使我們大汗淋漓。機組人員當時向我們保證起飛後就會開啟空調。不人道的高溫 加上缺氧使許多人劇烈頭痛和暈眩，且人們在起飛幾分鐘後就沉沉睡去。」

聖菲特指出，現在國足隊仍在首都班竹，拒絕搭上同一架飛機。甘比亞原定15日在象牙海岸首都雅穆索戈非洲盃迎戰塞內加爾，但經此一劫，尚不確定他們是否仍會出賽。