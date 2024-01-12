葉門叛軍「青年運動」騷擾紅海航運 美英動用這些武器反擊

美國海軍佛羅里達號潛艇。（路透）

美軍和英軍周五在暗夜的掩護下，從海上和空中向葉門叛軍青年運動（Houthis）的目標發射飛彈和炸彈。美國有線電視新聞網（CNN）報導，動用的武器和軍事硬體包括美國戰斧陸攻飛彈（TLAM）和佛羅里達號潛艇，以及英國的颱風戰鬥機。

戰斧是低飛的巡弋飛彈，可裝載1,000磅常規彈頭，射程達數百英里，能精準打擊，因為由GPS導引，可在發射後根據需要改變目標。根據美國海軍，戰斧從水面船隻或潛艇發射，以次音速飛行非線性路線，可規避防空系統。

佛羅里達號潛艇是美國海軍艦隊裡四艘核動力攻擊潛艦之一，尺寸和功率相對較大，可以攜帶154枚戰斧飛彈，比美國彈道飛彈 驅逐艦多50%。美國海軍說它的射程「無限」，保持在水下的能力僅因需為船員補充糧食而受限。

根據五角大廈 ，除佛羅里達號，海面上的美國艦隊也向青年運動發射了戰斧。美國海軍的骨幹力量是伯克級驅逐艦，上面部署戰斧巡弋飛彈及其垂直發射系統（VLS），每艘驅逐艦有90至96個VLS單元，取決於其建造時間。

五角大樓未說明哪些驅逐艦參與了對葉門的襲擊，但在過去兩個月，一些軍艦一直在紅海為商船護航。

英方則出動了颱風戰鬥機，這種單座雙引擎噴射戰機是英國機隊的中流砥柱，飛行速度高達 1.8馬赫，飛行高度達55,000英呎，能攜帶一系列空對空和空對地飛彈及精確導引的炸彈。

英國國防部 聲稱，參與攻擊青年運動目標的四架飛機投擲了「鋪路四型」（Paveway IV）雷射導引炸彈，這種炸彈裝有500磅重彈頭。颱風戰機獲得「航海家號」空中加油機的支援。

英國國防部沒透露戰機從哪裏起飛。但國防部長Grant Shapps發布的影片顯示，一架颱風 戰機夜間從陸基跑道起飛。