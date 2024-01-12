韓SK會長外遇 前第一千金妻求償16.7億現金

南韓第二大財團「SK集團」會長崔泰源(左)與前第一千金盧素英正在打離婚官司，10日傳出，盧素英二審要求財產分割，將賠償金額提高至2.03兆韓元且須全現金支付。(取材自Ｘ平台)

南韓 第二大財團「SK集團」會長崔泰源與前第一千金盧素英正在打離婚官司，南韓法律界10日傳出，盧素英在二審時要求財產分割，將賠償金額提高1倍至2.03兆(韓元，下同，約16.7億美元)，且須全現金支付、不得轉讓股票。

韓聯社報導，SK集團會長崔泰源與南韓前總統盧泰愚長女盧素英於1988年結婚，膝下育有3個子女；2015年，崔泰源爆出外遇且有6歲私生女，兩人因此婚姻破裂，並在2017年至2019年間從婚姻調解到進入離婚訴訟。

2022年12月6日，首爾家庭法院裁定准予兩人離婚，同時判決崔泰源須支付財產分割費665億及贍養費1億元。當時盧素英要求的是3億元贍養費，以及崔泰源持有的一半控股股份，價值約1兆元。因此同月19日，盧素英不服判決提起上訴。

根據司法官員描述，盧素英將賠償金額改為30億元贍養費及約2兆元現金。

值得注意的是，SK集團股價已較2022年12月下跌，若就盧素英要求的崔泰源半數持股，價值已從1.36兆元縮水至1.1兆元。

針對報導，盧素英的律師團拒絕透露訴訟細節。南韓時間11日下午2時，首爾高等法院將首度審理兩人的離婚上訴。

崔泰源與盧素英的離婚官司曾被南韓中央日報譽為南韓史上「最貴」的離婚訴訟，崔泰源2023年11月發布聲明，表示與盧素英的婚姻早在他遇見新伴侶前就已經破裂，兩人多年來只在紙上保有婚姻關係，分居時，兩人之間只剩下不信任，因此在雙方同意下訴請離婚。