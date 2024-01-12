以色列被控種族滅絕 國際法院開庭 南非促裁定停止軍事行動

以色列被指在加薩走廊轟炸一輛救護車，造成包括醫護人員在內死亡。（路透）

南非上月在海牙國際法院（ICJ）提起訴訟，指控以色列 在加薩 犯下「種族滅絕」行為。國際法院11日開始審理，以色列嚴厲否認「種族滅絕」的指控，並派遣強大法律團隊為軍事行動辯護；本周開庭重點在於南非要求法院作出停止加薩的軍事行動等緊急裁定。

國際法院預計本月稍晚就可能採取的緊急措施作出裁定。國際法院的裁決是終審判決，不可上訴，但法院無法強制執行。美國之音報導，針對加薩是否確實發生種族滅絕的這起訴訟，可能得進行好幾年。

南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)提及種族滅絕指控時說：「反對持續屠殺加薩人民的立場，驅使我們以國家層次向國際法庭進行接洽。」

以色列及挺以最力的美國拒絕這項指控，並指控南非是哈瑪斯的「魔鬼代言人」。以色列正在加薩對哈瑪斯開戰，據加薩衛生部稱，以色列的攻擊已造成加薩超過2萬3300名巴勒斯坦 人死亡，其中大多數是婦女和兒童。

以色列總理內唐亞胡在社群媒體平台X上說：「我想要十分明確地表達立場：以色列無意永久占領加薩或使當地平民流離失所。」

美聯社報導，對國家間爭端作出裁決的國際法院從未判定一個國家應對「種族滅絕」負責。最接近的一次是在2007年，裁定塞爾維亞在1995年波斯尼亞內戰期間屠殺8000多名穆斯林，「違反防止種族滅絕的義務」。

此外，中央社引述法新社報導，巴勒斯坦救援組織指稱，以色列昨天在加薩中部轟炸一輛救護車，造成包括4名醫護人員在內共6人死亡。以色列軍方今天否認犯下這起行為。

紅十字會與紅新月會國際聯合會秘書長恰帕蓋恩（Jagan Chapagain）在社群媒體發文，指這場攻擊「令人無法接受」，他並對於「這些人遇害予以強烈譴責」。

以哈戰爭持續，逾2萬名巴勒斯坦平民喪生，也迫使住在加薩走廊北部的平民往南逃，45人每天擠一頂帳篷生活，也有人在泥地倒臥而睡，許多人飽受缺糧缺藥之苦。慘況至此，逃難路上一名婦女誕下女嬰，為絕境帶來一絲活下去的勇氣與希望。

一名逃至加薩南部、現與家人暫時居住在拉法臨時帳篷內的巴勒斯坦籍青年米克達說，嬸嬸為女嬰取名「拉菲芙」（Rafif），這個名字在阿拉伯文中代表「發光、希望」意思。一家人希望拉菲芙的誕生，能為在絕望逃難中的所有人發光，對未來帶來一絲希望。