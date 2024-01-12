最強護照大洗牌 法、德、義、西、日、星6國並列榜首

2024年首季最強護照排名重新洗牌，法國、德國、義大利、日本、新加坡和西班牙史無前例並列榜首，可免簽或落地簽前往194個目的地。(路透)

2024年全球最強護照的首季排名重新洗牌，法國、德國、義大利 、日本 、新加坡 和西班牙史無前例6國並列榜首，可免簽或落地簽前往194個目的地，刷新恒理護照指數（Henley Passport Index）最高紀錄。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去五年裡，日本和新加坡長期獨占鰲頭，如今，前五名也可見歐洲國家崛起，芬蘭、瑞典與韓國並列第二名，持該國護照可輕鬆前往193個目的地；奧地利、丹麥、愛爾蘭和荷蘭位居第三名，可前往192個目的地。

比利時、盧斯堡、挪威、葡萄牙和英國排名第四；希臘、馬爾他和瑞士則是第五。澳洲、紐西蘭的排名均有所上升，目前捷克與波蘭並列第六位。

至於美國、加拿大和匈牙利則是第七名，可免簽前往188個目的地。

根據「恒理護照指數」，台灣今年名列第35，可免簽前往143個目的地。

阿拉伯聯合大公國仍是10年來指數上升幅度最大的國家，自2014年以來免簽目的地數量增加106個，今年排名第11。

這個指數是由總部位於倫敦的全球公民和居住諮詢公司-英國恒理環球顧問事務所有限公司所創，引用國際航空運輸協會（IATA）獨家資料。

恒理國際律師事務所（Henley & Partners）主席暨護照指數創辦人凱林（Christian H. Kaelin）在聲明中提到，儘管過去20年來整體旅遊趨勢的自由度提高，但是指數排名靠前和靠後的國家之間的全球流動性差距前所未有地大。