我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

缺機師、砍航班、連續虧損：香港國泰航空能重返空中榮光？

台網紅來美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

麻生太郎引用「破窗理論」 憂烏克蘭和加薩戰爭加劇台灣風險

編譯徐榆涵／即時報導
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎10日示警，烏克蘭和加薩衝突恐加劇台灣風險。圖為麻生太郎去年8月訪台。（路透）
日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎10日示警，烏克蘭和加薩衝突恐加劇台灣風險。圖為麻生太郎去年8月訪台。（路透）

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎10日示警，烏克蘭加薩衝突有可能蔓延至台灣，呼籲中國和台灣進行政治對話，以確保這種情況不會發生。

日經新聞報導，麻生太郎10日在美國智庫「總統職務與國會研究中心」（CSPC）會議發表演說時，引用犯罪學中的「破窗理論」（Broken windows theory），即環境中的某種不良現象發生後，如果沒有馬上進行改善或修復，這種不良現象便可能會逐漸被接受，且逐漸擴大變更嚴重。

麻生太郎說，美國犯罪學家喬治凱林（George Lee Kelling）曾提出「破窗理論」，該理論認為，如果一扇破窗不予以修復，附近的其他窗戶也會接連被破壞，最終整座城市將被摧毀。

麻生太郎指出，「現在我們應該關注台灣，因為它是下一個被打破的窗口。」強調中國國家主席習近平多次表示，中國永遠不會放棄對台灣用武，為避免這種情況的發生，需要強而有力的威懾和政治對話。

麻生太郎去年8月訪問台灣時曾敦促日美台要做好「戰鬥的心理準備」，以阻止中國尋求改變台海現狀。

麻生太郎10日重申，需要「堅定實施國際威懾，以防止破窗數量不斷增加」。同時他也表示，「當我們基於這種現實主義發揮威懾作用時，我希望中國和台灣之間也能夠進行和平對話。」

麻生太郎說，中國和台灣都需要有一個共同認知，即「台灣是一扇不應該被打破的窗」，並補充說，台海兩岸間的政治對話將是地區穩定與繁榮的基礎。

加薩 烏克蘭 習近平

上一則

多所監獄暴動、治安崩潰 厄瓜多總統宣布：戰爭狀態

下一則

聯合國安理會通過決議 要求葉門叛軍立刻停止攻擊紅海船隻

延伸閱讀

金山市議會決議 籲加薩地區停火

金山市議會決議 籲加薩地區停火
布林肯會巴勒斯坦主席 稱美挺巴建國、重申兩國方案

布林肯會巴勒斯坦主席 稱美挺巴建國、重申兩國方案
220萬巴勒斯坦人逃無可逃 以軍邊打邊籲撤離 加薩剩1/3可供避難

220萬巴勒斯坦人逃無可逃 以軍邊打邊籲撤離 加薩剩1/3可供避難
加薩人1萬美元行賄埃及關口逃難 還被坐地起價「否則孩子不能走」

加薩人1萬美元行賄埃及關口逃難 還被坐地起價「否則孩子不能走」

熱門新聞

汶萊馬丁王子(左)與女友即將步入禮堂。(取材自Instagram)

亞洲最帥汶萊王子要結婚了 求婚戒超閃的

2024-01-05 01:23
閣樓發現的行李箱內竟裝著恐怖娃娃。（取自TikTok @stonestack_renovation）

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

2024-01-10 13:06
日本東京羽田機場2日發生日本航空的客機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞的嚴重事故，海保人員5死1重傷，其中2名死者遺體經解剖發現死因為「全身壓碾傷」。圖為燒毀的海保機3日影像。(美聯社)

日航擦撞事故 2死者解剖後死因公布：全身壓碾傷

2024-01-05 09:02
日本東京羽田機場2日發生日本航空JAL516班機跟海上保安廳飛機在跑道擦撞上後雙雙燒毀的事件，海保人員5死1傷，JAL516機上379人全數逃出。圖為燒毀的海保機3日影像。美聯社

日航班機擦撞後廣播系統失靈 空服員靠2方法疏散

2024-01-03 10:09
日航這次涉事的空中巴士A350是首批由碳纖維材料製成的商用飛機之一，較能承受最初的碰撞且阻燃性能較高。（美聯社）

「能成功逃生是奇蹟」 日航起火無人罹難2關鍵原因曝光

2024-01-02 20:14
日航事發後透露疏散細節，僅用18分鐘就完成「完全疏散」。（歐新社）

日航曝驚險逃生過程 從著陸到疏散379人全程僅18分鐘

2024-01-03 19:34

超人氣

更多 >
獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡

獨家／新屋喬遷聚會變血案現場 芝華人夫槍殺妻子後舉槍自盡
阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道

阿拉斯加航空門板飛脫 事故當下驚見「另一個漏洞」連專家都不知道
閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…

閣樓暗門發現老舊行李箱 打開嚇瘋：才剛交屋…
無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了

無論你今年打算去哪度假 這些地點肯定去不成了
台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師

台網紅赴美當陪讀媽 從零起步搖身變四季酒店廚師