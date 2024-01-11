麻生太郎引用「破窗理論」 憂烏克蘭和加薩戰爭加劇台灣風險

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎10日示警，烏克蘭和加薩衝突恐加劇台灣風險。圖為麻生太郎去年8月訪台。（路透）

日本前首相、自民黨副總裁麻生太郎10日示警，烏克蘭 和加薩 衝突有可能蔓延至台灣，呼籲中國和台灣進行政治對話，以確保這種情況不會發生。

日經新聞報導，麻生太郎10日在美國智庫「總統職務與國會研究中心」（CSPC）會議發表演說時，引用犯罪學中的「破窗理論」（Broken windows theory），即環境中的某種不良現象發生後，如果沒有馬上進行改善或修復，這種不良現象便可能會逐漸被接受，且逐漸擴大變更嚴重。

麻生太郎說，美國犯罪學家喬治凱林（George Lee Kelling）曾提出「破窗理論」，該理論認為，如果一扇破窗不予以修復，附近的其他窗戶也會接連被破壞，最終整座城市將被摧毀。

麻生太郎指出，「現在我們應該關注台灣，因為它是下一個被打破的窗口。」強調中國國家主席習近平 多次表示，中國永遠不會放棄對台灣用武，為避免這種情況的發生，需要強而有力的威懾和政治對話。

麻生太郎去年8月訪問台灣時曾敦促日美台要做好「戰鬥的心理準備」，以阻止中國尋求改變台海現狀。

麻生太郎10日重申，需要「堅定實施國際威懾，以防止破窗數量不斷增加」。同時他也表示，「當我們基於這種現實主義發揮威懾作用時，我希望中國和台灣之間也能夠進行和平對話。」

麻生太郎說，中國和台灣都需要有一個共同認知，即「台灣是一扇不應該被打破的窗」，並補充說，台海兩岸間的政治對話將是地區穩定與繁榮的基礎。