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日本強震增至213死 能登機場臨時修復完畢

中央社／綜合報導
日本能登機場跑道空拍照。（共同社）
日本能登機場跑道空拍照。（共同社）

日本石川縣元旦發生強震，截至11日上午9時的罹難人數增至213人。日本政府11日已把這次強震指定為「激甚災害」（嚴重災害）等。而地震發生後關閉的能登機場也已臨時修復完畢。

日本放送協會（NHK）、共同社報導，石川縣能登半島1月1日下午發生最大震度7級強震。石川縣政府表示，截至11日上午9時止，縣內共213人罹難，分別是珠洲市98人、輪島市83人、穴水町20人、七尾市5人、能登町4人、志賀町2人及羽咋市1人，至少567人輕重傷、52人失聯。

截至1月10日下午2時為止，仍有約2萬6000人在石川縣內各避難所持續過著避難生活。

石川縣政政府已確認縣內至少有1841棟建物受災；但因為在輪島市、珠洲市、河北市、內灘町等地有許多民宅受災，所以目前尚無法掌握受災全貌。

日本政府11日上午召開內閣會議，已經決定將這次強震指定為「激甚災害」（嚴重災害）與「特定非常災害」。

如果日本政府將災害指定為「激甚災害」，中央政府將全面支援災後重建的作業，重建速度可加速，例如針對重建道路、農地等提供國家補助，以減輕災區的地方政府財政負擔。

另外，內閣會議11日也敲定讓受災者適用行政上特殊措施的「特定非常災害」，災民駕照、餐廳營業許可等更新期限將可延長。

日本首相岸田文雄強調「為了重建生活，將全力支持受災的地方政府」，他也透露11日已經派遣國家的調查團進入災區，評估校舍的受損狀況。

預料災民可能面臨長期的避難生活，岸田指出將災民轉移到更安全的地方相當重要，已經指示積極敦促地方政府借用旅館等住宿設施當作避難所。

另外，關於日前因強震受損而關閉的能登機場，岸田說明已經完成臨時修復，11日起自衛隊的運輸機將可以起降，並有意將能登機場作為運送震災物資的據點。

面對避難所內傳染病蔓延，石川縣11日也已設立由厚生勞動省傳染病對策課長為首的因應團隊，防堵疫情擴大。

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