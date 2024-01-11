多所監獄暴動、治安崩潰 厄瓜多總統宣布：戰爭狀態

厄瓜多一家正在現場直播的電視台遭蒙面武裝人員闖入。(取材自YouTube)

厄瓜多大毒梟馬西亞士（Jose Adolfo Macias）日前越獄，政府8日宣布全國進入緊急狀態 後，全國暴力事件頻傳，130多名獄警都被扣押為人質，總統諾沃亞（Daniel Noboa）10日進一步表示，國家正處於「戰爭狀態」，強調政府不會屈服於犯罪組織。

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路透等媒體報導，9日一群蒙面槍手闖入當地一家電視台，一度挾持多人，所幸最後全被逮捕，諾沃亞已下令要消滅犯罪組織，當日他便將22個幫派列為恐怖組織及正式軍事目標。

諾沃亞10日證實，政府正與販毒團夥交戰，多個監獄 爆發暴動，約130名獄警和其他工作人員被扣押當成人質，暴力事件急劇增加。

諾沃亞在電台中表示，「我們正處於戰爭狀態，面對這些恐怖組織，我們不能投降。」他又指，當局會盡一切努力解救所有人質，而武裝部隊已接手救援工作。

厄瓜多爾警方10日表示，自8日以來，已有70人因暴力事件被捕，其中包括參與電視台挾持事件的人。

社群媒體上流傳的影片顯示，監獄工作人員遭受極端暴力，包括被槍殺和絞死。路透目前無法核實影片的真實性。諾沃亞表示，政府將於本周開始驅逐外國囚犯，特別是哥倫比亞囚犯，以減少監獄人口和支出。

另據英國BBC等報導，位於第二大城瓜亞基爾市（Guayaquil）的TC電視台攝影棚，9日遭到一群武裝分子闖入，武裝分子頭戴頭巾和攜帶槍枝，將電視台的工作人員強行壓倒在攝影棚的地板上，由於武裝分子闖入時正好在現場直播，驚悚畫面因此全被播出，後來武裝分子才將訊號切斷。

大概30分鐘後，厄瓜多軍警抵達現場，安全疏散TC電視台攝影棚工作人員，並逮捕13名武裝分子。警方也於X上發布照片，可以看到許多男子臉朝下、雙手被反綁。警方強調，此次TC電視台攝影棚遇襲事件屬於恐怖攻擊。

中央社引述法新社報導，厄瓜多曾是夾在古柯鹼出口大國哥倫比亞與秘魯之間的和平避風港，但近年與墨西哥 和哥倫比亞販毒集團有關的敵對幫派爭奪權力，暴力事件激增。