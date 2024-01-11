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有電視、能養寵物… 挪威殺人魔仍淚控單獨監禁不人道

編譯中心╱綜合10日電
布雷維克(右)。(路透)
布雷維克(右)。(路透)

挪威極右翼狂熱分子布雷維克（Anders Behring Breivik）日前淚流滿面地指控國家試圖以嚴苛監獄條件「逼他自殺」，而當局堅稱他仍是極為暴力的危險人物。布雷維克2011年犯下爆炸和槍擊案，造成77死。

中央社引述法新社報導，布雷維克在林格里克（Ringerike）戒備森嚴的監獄被隔離囚禁近12年，他聲稱當局長期將他單獨監禁，違反「歐洲人權公約」第3條規定的禁止「不人道」及「有辱人格」的待遇，因此向挪威當局提起訴訟。

法院基於安全因素，在布雷維克正在服刑的林格里克（Ringerike）監獄體育館開庭審理。

政府律師傑特蘭德（Andreas Hjetland）辯護說，布雷維克監禁限制雖多，但環境舒適，且鑑於他「肆無忌憚的暴力仍構成絕對極端風險」，這樣的監禁環境是合情合理的。

林格里克監獄濱臨湖畔，布雷維克獄中可在多個房間走動，包括廚房、有電視和遊戲機的休閒室及健身房。他也獲准飼養三隻虎皮鸚鵡當作寵物，可在他的專區內自由飛行。

布雷維克2011年在奧斯陸以汽車炸彈炸死8人，然後在工黨青年營槍殺69人，其中大多數是青少年，這是挪威和平時期最嚴重的暴行。

布雷維克2012年被判處21年有期徒刑，這是挪威法院可以判處的最長刑期，但只要他持續被視為對社會構成威脅，刑期即可延長。

布雷維克作證時一度痛哭失聲。律師表示布雷維克有自殺傾向，目前依賴憂鬱症藥物來度過在獄中服刑的日子。

他聲稱自己已改過自新，並將他的罪行歸因於極易受到「激進化」影響。

布雷維克過去曾道過歉，但有些場合卻未表現出悔意。受害者家屬對他所說的一切無動於衷。

致力為受害者家屬提供支持的團體負責人羅伊蘭德（Lisbeth Kristine Royneland）說：「他既冷酷又憤世嫉俗。我完全不相信他。」布雷維克犯下的罪行，讓羅伊蘭德失去了當時年僅18歲的女兒。

監獄 槍擊 憂鬱症

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