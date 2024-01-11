「無意避戰」 金正恩首稱南韓是主要敵人

北韓朝中社10日發布照片，顯示北韓領導人金正恩(右三)視察一座武器工廠，並稱南韓是北韓主要敵人。(路透)

北韓 領導人金正恩 近日視察一座主要的武器工廠時，稱南韓 是北韓的「主要敵人」，並警告說，他會毫不猶豫地消滅南韓。韓聯社指出，這是金正恩首次直接稱南韓為主要敵人。

北韓官方媒體的照片顯示，金正恩穿著長版黑色皮外套，站在分析人士指為短程彈道飛彈的發射器前，那些飛彈據稱能攜帶核彈頭。

根據北韓官媒朝中社報導，金正恩說：「歷史性的時刻終於來了，我們應該將稱為大韓民國（南韓）的實體，定義為對朝鮮民主主義人民共和國（北韓）最敵視的國家。」

報導說，金正恩敦促工廠工人走向現代化、「生產更多武器」，並稱他「無意避免戰爭」，還警告說，他會毫不猶豫地「消滅」南韓。

韓聯社報導，分析家說，金正恩此舉意在進一步凸顯兩韓對抗格局，加劇緊張局勢，影響今年4月的南韓國會選舉。還有觀點認為，北韓欲通過在外樹敵，加強內部團結。

金正恩2021年10月曾說，北韓的主要敵人並非南韓或美國等特定國家和勢力，而是「戰爭本身」。然而，尹錫悅政府2022年5月成立後將北韓定義為敵人，北韓對南韓方針也隨之發生重大變化。金與正2022年8月宣稱，「南朝鮮傀儡們」是北韓永遠的主敵。去年底，金正恩在全會上將兩韓關係定位為「敵對交戰國」，如今進一步將南韓視為主敵。

此外，南韓最大在野黨、共同民主黨的黨魁李在明2日頸部遭刺傷一案，67歲金姓兇嫌被以謀殺未遂罪名起訴，他在接受偵訊時表示，犯案動機是要阻止李在明當上總統。

韓聯社報導，李在明在2022年總統選舉以些微差距敗給現任總統尹錫悅，預期李在明將再度參選。禹哲文還表示，金某對李在明涉嫌收賄等案件因庭審推遲而未受到適當懲罰，懷恨在心。李在明否認收賄指控。

報導指出，警方調查了金某手機與財務交易紀錄，認定他單獨作案沒有共犯。金某是個房地產經紀人，在經濟上面臨困境，已7個月無法支付辦公室租金。

60歲的李在明遇刺後頸靜脈受傷，在首爾住院8天後，10日出院。他說，衷心希望此事能成為終結仇恨政治、恢復尊重和共存政治的里程碑。