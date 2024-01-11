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青年運動襲紅海商船 美英恐採軍事行動

編譯黃淑玲╱綜合10日電
紅海南部9日發生迄今最大規模的葉門激進武裝組織「青年運動」攻擊商船事件，美英軍力立即反應，攔截無人機與飛彈攻勢。(歐新社)
紅海南部9日發生迄今最大規模的葉門激進武裝組織「青年運動」攻擊商船事件，美英軍力立即反應，攔截無人機與飛彈攻勢。(歐新社)

美軍中央司令部9日說，美國與英國海軍在紅海南部攔截大批來自「青年運動」（Houthi，又譯胡塞）武裝組織朝向國際海運路徑發射的無人機與飛彈攻擊，次數達21次，目前沒有人員與船隻損傷報告。美國和英國在擊退之後暗示，可能採取軍事行動。

在美軍中央司令部正式發布新聞之前，財經媒體CNBC搶先引述匿名美國官員報導，有伊朗撐腰的葉門激進武裝組織青年運動武裝組織，9日在紅海發動了迄今針對商船所進行的最大規模攻擊。美國與盟國夥伴立即反制了他們的攻擊行動。

CNBC說，美國海軍官員透露，由美國和多個盟國組建的保護商船海事特遣隊「繁榮守護行動」（OPG），有4艘軍艦介入護衛，目前約有50艘商船在遭受攻擊的海域之內。

美國國防部一位匿名高級官員說：「我們收到紅海出事的報告」，至少在葉門Mokha、Hodeidah兩個地區的西南外海發生攻擊事件。

美方官員的消息指出，青年運動武裝分子發動攻勢時，區域內大約有50艘商船，船員通報受到火箭砲與武裝無人機襲擊。所幸截至9日傍晚，尚無人員受傷或船隻受損的報告。

國防部官員表示，四艘OPG軍艦立即派至出事海域保護商船，沒有發現伊朗軍艦；一位國家安全官員則是說：「這是對商船的最大規模攻擊。」

CNBC說，這也是包括美國在內的13國發出聯合聲明，誓言究責武裝分子在紅海攻擊商船後，「青年運動」首次大舉進攻。另外，彭博資訊報導，就連印度也將增加在阿拉伯海用於反海盜行動的軍艦數量，數量比去年多出數倍。印度一些高級官員稱，至少十幾艘軍艦將部署在這片廣闊的海域巡邏。

去年12月，一艘載有化學品的輪船在印度水域附近遭一枚不明來源砲彈擊中，之後印度把在這片水域部署的船隻從兩艘增加至五艘。上周五印度海軍突擊隊登上一艘被劫持的貨輪，營救船隻及船員。

在阿拉伯海部署更多軍艦的舉動，符合印度自我定位為該區國家的主要安全夥伴的政策藍圖。世界上約40%的石油都透過這個區域運輸。

印度 伊朗 國防部

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