拒出錢幫以色列付巴勒斯坦人失業救濟 阿聯總統諷：要錢去找澤倫斯基

圖為以色列總理內唐亞胡。（歐新社）

以色列 去年10月7日遭控制加薩 的哈瑪斯襲擊後，禁止約旦河西岸巴勒斯坦 勞工跨境到以色列上班，盼阿拉伯聯合大公國幫忙發失業救濟，遭阿聯反譏應去找烏克蘭要錢一口回絕。

美國Axios新聞網引述一名以色列官員與另一知情人士指出，阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohammed bin Zayed）語帶譏諷稱「找澤倫斯基要錢去」，回絕以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的提議。

Axios指穆罕默德拒伸援手，再次凸顯許多阿拉伯國家先前所表明立場：他們不會為這次以哈戰後約旦河西岸與加薩出錢。

一名阿聯官員告訴Axios：「覺得阿拉伯國家會為當前發生的事出錢重建的想法是癡心妄想。」

在哈瑪斯（Hamas）去年10月7日突襲不久後，以色列政府就以安全理由，關閉約旦河西岸與以色列的跨境往來，使得戰前10多萬居住約旦河西岸、在以色列上班的巴勒斯坦人無法入境而形同失業。

巴勒斯坦經濟惡化、以哈開戰導致巴人失業率飆升，讓以色列安全官員與拜登政府憂心，局勢恐致約旦河西岸暴力升溫。

然而以極端民族主義財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）為首的以色列財經部門，卻拒絕國防部允許部分巴勒斯坦人返回以色列工作的提議。

雖然有軍方與國安部門的壓力，內唐亞胡卻因顧忌史莫崔赫與其他極右派部會首長揚言集體辭職，不願內閣就此議題表決。既不敢開罪執政盟友卻又得解決巴斯勒坦勞工的難題，內唐亞胡只好尋求他國幫忙。

以色列和美方都希望阿聯、沙烏地阿拉伯和其他阿拉伯國家承擔戰後加薩重建責任；但阿聯已表明，除非以、巴能達成一份修正美國所主導和平進程的協議，並朝實現兩國方案邁進，否則他們不會出錢重建加薩。