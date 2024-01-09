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德國申請庇護者年增逾5成 2023年超過30萬件

中央社／法蘭克福8日綜合外電報導
德國內政部長費瑟。（路透）
德國內政部長費瑟。（路透）

德國正面臨非法移民激增的問題，官方資料今天顯示，去年向德國提出初次庇護申請的人數增長逾50%。

法新社報導，據德國聯邦移民與難民局統計，2023年共收到32萬9120份此類申請，而2022年為21萬7774份。當局已審查超過26萬份庇護申請，其中超過50%獲得批准。

資料顯示，來自敘利亞的初次申請數量最多，土耳其排名第2，阿富汗排名第3。

德國內政部長費瑟（Nancy Faeser）表示，上升的數字表明，政府必須「繼續限制非常態移民（irregular migration）」。

這些數字再次引發對政府移民政策的批評，反對派基督教民主黨/基督教社會黨聯盟（CDU/CSU）指責政府「無法處理移民危機」。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合政府在阻止激增的非法跨境方面面臨巨大壓力，令人回想起2015年大批移民湧入的情景。

德國政府已採取許多措施，包括加強與波蘭、捷克和瑞士相鄰邊境的檢查來對抗人口走私。

而面對地方官員尋求更多協助的呼籲，蕭茲於去年11月宣布一系列措施。他收緊對尋求庇護者的規定，包括減少經濟援助和加快是否接納他們的決策程序。

非法移民 德國 庇護

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