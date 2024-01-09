遊歐注意 3類疫情夾擊 法義西百萬人感染

西班牙流感大流行，巴塞隆納北部城鎮巴達洛納民眾8日進出醫院必須配戴口罩。（路透）

隨著流感病例激增，新冠肺炎和其他呼吸道疾病局勢惡化，歐洲正面臨一場「三重」流行病疫情 ，可能將衞生系統推向極限。同時，許多兒童感染呼吸道融合病毒（RSV），這種病毒可引起支氣管炎，並導致一歲以下嬰兒住院治療的人數急劇上升。

文匯報引述「金融時報」報導，西班牙和義大利 是最嚴重的國家，醫院面對大量湧入的患者，一些地區的醫療機構重新引入新冠疫情時期佩戴口罩的規定。義大利高等衞生研究院的數據顯示，義大利在去年最後兩周，估計有200萬人感染流感、新冠肺炎和RSV。病例激增大大加劇醫院和急症室的壓力，這些醫療部門一直在努力應對床位和工作人員的長期短缺。

義大利北部貝加莫醫院的急症室主任科森蒂尼說，「今年的流感毒性很強，尤其是對呼吸系統，甚至對年輕人也是如此，因流感併發症而住院的患者比平時更多。」他表示今年最初數天情況最嚴重，原因是「病人太多」。

歐洲疾病預防及控制中心上月警告說，由於近年的抗疫措施導致呼吸道感染病例總體減少，人們免疫力水平下降，今個冬天呼吸道感染病例將比平時多。

法國公共衞生署指出，流感疫情在聖誕節那周幾乎蔓延至整個法國，「法國流感流行指標急劇增加，特別是在醫院，有十個地區處於流行狀態。」此外，新冠病毒感染浪潮再次出現。法國公共衞生署除繼續強調要為脆弱群體接種流感疫苗 和新冠疫苗外，再次呼籲「在出現症狀時，在擁擠的地方和有脆弱群體在場的情況下，應佩戴口罩、洗手和在封閉場所定期通風」。

據西班牙傳媒報導，44歲的洛佩斯上月27日因雙側肺炎前往馬德里一間醫院求診。數日來洛佩斯除了發燒，還咳嗽不止，無法進食和入睡，就連胸骨也疼痛難忍。他在急症室熬過了3天，周圍都是像他一樣受到呼吸道病毒嚴重影響的人。

洛佩斯的病情是當前呼吸道感染浪潮的一個典型例證，其中主要是甲型流感，也有新冠病毒和RSV，一周內入院人數增加了61%。專家稱，西班牙目前的情況是新冠病毒還未消退，就已經進入「季節性流感」階段。

德國也報告了流感病例上升，該國公共衞生部門說，新一波流感於上月11日正式開始。在英國，流感病例和住院人數也略為上升，官員警告說流感高峰期尚未到來。