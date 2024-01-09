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遊歐注意 3類疫情夾擊 法義西百萬人感染

編譯中心／綜合8日電
西班牙流感大流行，巴塞隆納北部城鎮巴達洛納民眾8日進出醫院必須配戴口罩。（路透）
西班牙流感大流行，巴塞隆納北部城鎮巴達洛納民眾8日進出醫院必須配戴口罩。（路透）

隨著流感病例激增，新冠肺炎和其他呼吸道疾病局勢惡化，歐洲正面臨一場「三重」流行病疫情，可能將衞生系統推向極限。同時，許多兒童感染呼吸道融合病毒（RSV），這種病毒可引起支氣管炎，並導致一歲以下嬰兒住院治療的人數急劇上升。

文匯報引述「金融時報」報導，西班牙和義大利是最嚴重的國家，醫院面對大量湧入的患者，一些地區的醫療機構重新引入新冠疫情時期佩戴口罩的規定。義大利高等衞生研究院的數據顯示，義大利在去年最後兩周，估計有200萬人感染流感、新冠肺炎和RSV。病例激增大大加劇醫院和急症室的壓力，這些醫療部門一直在努力應對床位和工作人員的長期短缺。

義大利北部貝加莫醫院的急症室主任科森蒂尼說，「今年的流感毒性很強，尤其是對呼吸系統，甚至對年輕人也是如此，因流感併發症而住院的患者比平時更多。」他表示今年最初數天情況最嚴重，原因是「病人太多」。

歐洲疾病預防及控制中心上月警告說，由於近年的抗疫措施導致呼吸道感染病例總體減少，人們免疫力水平下降，今個冬天呼吸道感染病例將比平時多。

法國公共衞生署指出，流感疫情在聖誕節那周幾乎蔓延至整個法國，「法國流感流行指標急劇增加，特別是在醫院，有十個地區處於流行狀態。」此外，新冠病毒感染浪潮再次出現。法國公共衞生署除繼續強調要為脆弱群體接種流感疫苗和新冠疫苗外，再次呼籲「在出現症狀時，在擁擠的地方和有脆弱群體在場的情況下，應佩戴口罩、洗手和在封閉場所定期通風」。

據西班牙傳媒報導，44歲的洛佩斯上月27日因雙側肺炎前往馬德里一間醫院求診。數日來洛佩斯除了發燒，還咳嗽不止，無法進食和入睡，就連胸骨也疼痛難忍。他在急症室熬過了3天，周圍都是像他一樣受到呼吸道病毒嚴重影響的人。

洛佩斯的病情是當前呼吸道感染浪潮的一個典型例證，其中主要是甲型流感，也有新冠病毒和RSV，一周內入院人數增加了61%。專家稱，西班牙目前的情況是新冠病毒還未消退，就已經進入「季節性流感」階段。

德國也報告了流感病例上升，該國公共衞生部門說，新一波流感於上月11日正式開始。在英國，流感病例和住院人數也略為上升，官員警告說流感高峰期尚未到來。

流感疫苗 義大利 疫情

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