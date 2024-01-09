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以軍炸死妻兒孫 這名記者仍堅守加薩

編譯中心／綜合8日電
黎巴嫩民兵組織真主黨最高指揮官之一的塔威爾身亡，消息人士指稱是以色列8日攻擊黎巴嫩時所為。（取材自X平台）
黎巴嫩民兵組織真主黨最高指揮官之一的塔威爾身亡，消息人士指稱是以色列8日攻擊黎巴嫩時所為。（取材自X平台）

消息人士指稱，以色列在一次空襲黎巴嫩南部的行動中，擊殺一名伊朗支持的黎巴嫩什葉派基本教義民兵組織「真主黨」最高指揮官，此事加劇對這波加薩走廊衝突恐蔓延的風險。

真主黨稍晚首次宣布其一位「指揮官」被殺，姓名為塔威爾（Wissam Hassan Tawil），「在前往耶路撒冷的路上死亡」。該報導說，這種說法是用於被以色列擊殺的戰士。

消息人士表示，塔威爾在真主黨於黎南的軍事行動上扮演領導角色，並兼任真主黨內其他幾個最高職位。以方當時鎖定他位於黎南的車輛，他在以色列一次空襲中喪生。

自以色列與哈瑪斯10月7日開戰以來，塔威爾是被擊殺的最高階真主黨成員。而哈瑪斯第二號人物艾魯里（Saleh al-Aruri）上周疑似命喪以色列對黎巴嫩的突襲行動中。

塔威爾是真主黨「拉德萬部隊」指揮官，以色列稱這支部隊任務是從北方邊境滲透以色列。以軍7日表示，在旨在摧毀拉德萬部隊的襲擊中，以軍打死至少七名真主黨成員，並準備襲擊更多真主黨陣地。以黎邊境持續不斷的跨境衝突，加劇外界憂心當地發生更廣泛的區域戰爭。

以軍參謀長哈勒維表示，以軍決心繼續向真主黨施壓，如果這些努力達不到目標，就準備開打「另一場戰爭」。

此外，卡達半島電視台駐加薩辦事處主任達杜赫（Wael al-Dahdouh）去年10月25日在電視直播時接到妻子、一對兒女和孫子在以色列空襲中喪生的噩耗。時隔兩個半月，和他一樣擔任記者的兒子7日也被炸死。達杜赫在痛失至親後仍堅守記者崗位繼續報導，他的堅毅已成為這場戰爭的象徵，讓同樣失去親人的加薩巴勒斯坦人看到希望。

半島電視台報導，27歲的韓薩7日出採訪任務，採訪車接近加薩南部城市拉法時，被以軍「鎖定」攻擊，韓薩和自由撰稿的法新社特約記者蘇拉亞喪生，另一名記者拉雅布重傷。

7日在卡達首都杜哈訪問的美國國務卿布林肯說，他對達杜赫失去至親非常難過，「我也為人父母，我無法想像他所遭遇的可怕的事，不是一次，而是兩次。這是難以想像的悲劇，也是太多無辜的巴勒斯坦男女老少的悲劇」。

以色列 加薩 巴勒斯坦

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