孟加拉大選…在野黨遭打壓 總理哈希納5連霸

孟加拉總理哈希納七日在首都達卡投下國會大選選票後，對媒體比出勝利手勢。（歐新社）

孟加拉7日舉行國會大選，選委會8日宣布，總理哈希納領導的人民聯盟黨（AL）已拿下四分之三席次，哈希納篤定展開第五個總理任期。由於主要在野黨孟加拉民族主義黨（BNP）以許多人士在選前被捕為由，呼籲選民抵制選舉，1.2億合格選民投票 率僅4成18，遠低於2018年的約八成。

孟加拉過去15年在哈希納的領導下，經濟成長迅速。不過，批評者指控哈希納政府監禁政敵，還通過嚴厲的反新聞自由法，並做出一連串包括謀殺反對派人士在內的侵犯人權行為。孟加拉安全部隊也因涉及侵犯人權，受到美國制裁。

BNP在選前要求哈希納請辭，由中立的看守政府執行選務，去年為此發動為期數月的示威抗議，但哈希納拒絕，還形容BNP是恐怖組織，引發BNP杯葛選舉，並稱該黨約2.5萬名幹部遭打壓逮捕。

現年76歲的哈希納是孟加拉國父拉曼女兒，拉曼及其家族成員大多命喪1975年爆發的軍事政變。她1996年首度成為總理，2009年勝選後，開始將孟加拉變為一黨專政國家。西方世界對哈希納政府侵害人權行為加強施壓，正逐鹿該地區的中國及印度 則替哈希納說話，印度還呼籲美國等西方國家別對她過於嚴厲。

哈希納7日投票後聲稱，她正全力確保民主制度在孟加拉繼續，這場選舉公平公正，不是說有什麼黨沒參選就代表不民主。BNP高層則在投票結束後舉行的記者會，稱讚民眾響應該黨杯葛選舉的號召。

孟加拉這場選舉，為今年全球數10場選戰揭開序幕。洛杉磯 時報引學者馬修斯報導，今年共76國有選舉，涵蓋地球總人口半數的42億人，將是世界史上最大的選舉年，但民主制度備受挑戰。最新全球研究報告顯示，各國民主力量均呈現衰退，民眾普遍對民主制度幻滅，特別是年輕人。