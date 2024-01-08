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迎第5任期 從民主鬥士到鐵娘子 哈希納再度連任孟加拉總理

中央社／達卡8日綜合外電報導
孟加拉總理哈希納將迎來第5個任期。（歐新社）
孟加拉總理哈希納將迎來第5個任期。（歐新社）

孟加拉總理哈希納將迎來第5個任期。哈希納過去曾幫助孟加拉擺脫軍事統治，但在她執政期間，她的政治對手遭到大規模逮捕，安全部隊也因涉及侵犯人權行為受到美國制裁。

法新社報導，孟加拉昨天舉行國民議會選舉，但在野陣營發起抵制。選舉官員今天宣布，總理哈希納（Sheikh Hasina）領導的人民聯盟黨（Awami League）拿下3/4席次，為她贏得第5個任期。

反對派認為這次投票既不自由也不公平，因而抵制。哈希納則稱主要反對黨為「恐怖組織」。

身為領導孟加拉獨立革命者的女兒，哈希納所掌管的國家實現了極為快速的經濟成長。上個月，她矢言「將整個孟加拉變成繁榮的已開發國家」。

不過，批評者指控哈希納的政府不公正監禁她的主要競爭對手，還通過嚴厲的反新聞自由法，並做出一連串包括謀殺反對派人士在內的侵犯人權行為。

孟加拉1975年發生政變，哈希納一家幾乎全在政變中遭殺害，包括時任總統的哈希納父親拉曼（Sheikh Mujibur Rahman）、哈希納的母親及3個兄弟。當時27歲的哈希納因人在國外而倖免於難。

她在流亡6年後回國接管人民聯盟黨，開始為了重拾民主而展開長達10年的奮鬥，這也讓她長期被軟禁在家。

2004年8月，哈希納在一場政治集會又遇上暗殺，當時一枚手榴彈造成20人喪生，她的座車也被子彈打成蜂窩，她則成功逃離現場。

人民聯盟黨由哈希納的父親所創，1981年後就一直由哈希納領導。她在1996到2001年首次當上孟加拉總理，2001年被民族主義黨的對手吉亞（Khaleda Zia）擊敗。

孟加拉2007年又發生政變，哈希納與吉亞因貪腐指控被逮捕下獄。隔年，兩人受到的指控都被撤回且雙雙獲釋得以參選，哈希納取得壓倒性勝利，並連任至今。

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